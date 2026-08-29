¿Qué películas peruanas se estrenan en las salas de cine en Septiembre 2026?

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El cine peruano prepara una variada cartelera para septiembre de 2026 con películas que transitan por la comedia, el drama, el documental y el terror. Entre las producciones que llegarán a las salas destacan historias ambientadas en la selva peruana, un recorrido por la tradición del ceviche, el legado de una emblemática cantante andina y relatos marcados por el misterio, la memoria familiar y la fe.

En total, son seis películas peruanas que tienen previsto su estreno durante el mes. Las cintas presentan historias inspiradas en personajes, tradiciones y problemáticas vinculadas con la identidad peruana.

Estrenos de películas peruanas en septiembre

'Separada, pero nunca sola'

Estreno: 3 de septiembre

La cinta, dirigida por Ani Alva Helfer, sigue a Isabel, una mujer que busca reconstruir su vida después de una separación y encuentra refugio en su trabajo dentro de un singular hotel ubicado en medio de la selva. Su vida cambia cuando aparece un presunto 'médico' que despierta su interés, mientras su expareja decide regresar.

Ante la insistencia de su exesposo, Isabel idea una estrategia para hacerle creer que ya tiene una nueva relación. Sin embargo, la mentira desencadena una serie de situaciones, secretos y momentos divertidos que pondrán a prueba sus planes. En medio de este enredo sentimental, la protagonista tendrá que enfrentar aquello que dejó pendiente y descubrir que una separación también puede ser una oportunidad para comenzar de nuevo.

Emilia Drago

Joaquín de Orbegoso

Armando Machuca

Nicolás Galindo

Ximena Palomino

Brandon Pereira

'Ceviche'

Estreno: 10 de septiembre

El largometraje, dirigido por Fernando Landavere y protagonizado por Rodrigo Fernandini, realiza un recorrido por Chiclayo, Cusco, Lima y Manhattan en busca de las diferentes historias, tradiciones, secretos y formas de entender uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana.

La producción muestra que detrás de cada preparación existen familias, territorios, recuerdos, costumbres y personas que han convertido la cocina en una forma de preservar su historia. Los mercados, restaurantes y cocinas se transforman en escenarios para conocer a quienes mantienen vivas distintas tradiciones.

'Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos'

Estreno: 10 de septiembre

El documental está dirigido por Geraldine Zuasnabar Ravelo. La producción reconstruye la vida y el legado de Leonor Chávez Rojas, conocida como Flor Pucarina, una de las principales exponentes de la música andina peruana y una figura emblemática de la cultura huanca.

La cinta reúne material de archivo, música y testimonios para acercarse a la trayectoria de la cantante, quien llegó de niña a Lima y enfrentó la discriminación debido a su origen andino y su condición de mujer. Su voz y estilo la convirtieron en un referente para varias generaciones y le valieron el apelativo de 'Faraona del Cantar Huanca'.

'Ekeko: el muñeco de la suerte'

Estreno: 17 de septiembre

El 17 de septiembre llegará a las salas 'Ekeko: el muñeco de la suerte', una producción dirigida por Rafael Gutiérrez que apuesta por el terror peruano a partir de creencias ancestrales y una atmósfera sobrenatural.

La historia sigue a Gabriela, una mujer marcada por heridas del pasado que recurre al Ekeko con la esperanza de encontrar alivio y prosperidad. Sin embargo, aquello que comienza como una petición de ayuda termina desatando fuerzas oscuras que ponen en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

'Álbum de familia'

Estreno: 17 de septiembre

La nueva película del director y guionista peruano Joel Calero aborda temas como la memoria familiar, la herencia emocional y los vínculos entre padres e hijos.

La historia sigue a Alex, interpretado por Emanuel Soriano, un joven que está a punto de convertirse en padre por primera vez. Su vida cambia cuando encuentra antiguas fotografías familiares que lo llevan a cuestionar aquello que conoce sobre su padre, personaje interpretado por Lucho Cáceres.

Emanuel Soriano

Lucho Cáceres

María Fernanda Valera

Natalia Torres Vilar

Camila Ferrer

Paulina Tacac

'Santidad'

La cinta aborda de manera irreverente temas como el poder, la fe y la necesidad de juzgar a los demás. La película está dirigida y escrita por Rodolfo Espinoza Ríos.

La historia se desarrolla en Sarapampa, un pueblo que se prepara para celebrar el centenario de la aparición de la Virgen del Maíz. Hasta el lugar llega el arzobispo Pedro Boluarte, interpretado por Pedro Olórtegui, para coronar la imagen venerada por los residentes.

Sin embargo, su obsesión por la pureza moral y su manera de imponer su visión del bien y del mal desencadenan una serie de acontecimientos que ponen en crisis su autoridad. Entre residentes detenidos, devotas fanáticas, policías desbordados y secretos de la Iglesia, la celebración termina convirtiéndose en una particular cacería moral en la que nadie parece estar libre de pecado.