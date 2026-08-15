El estreno de 'Mañana me caso' y el relanzamiento de 'Shrek' (2001) coincidieron el jueves 13 de agosto en los cines peruanos. | Foto: composición LR/Bf Distribution/DreamWorks Animation

El estreno de 'Mañana me caso' y el relanzamiento de 'Shrek' (2001) coincidieron el jueves 13 de agosto en los cines peruanos. | Foto: composición LR/Bf Distribution/DreamWorks Animation

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La cartelera peruana se renovó este jueves 13 de agosto con estrenos que buscaban captar la atención del público frente a títulos que ya venían dominando las salas de cine. Entre las novedades destacaron ‘El final de la Calle Oak’, protagonizada por Ewan McGregor y Anne Hathaway, y la comedia nacional ‘Mañana me caso’, que reúne a las recordadas ‘quinceañeras’ Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller.

Con el inicio de la nueva semana cinematográfica llegaron también las cifras de taquilla: los diez filmes más vistos en Perú revelaron el pulso del público. En ese listado, ‘Mañana me caso’ sorprendió con un número de espectadores que la dejó en el top 10, pero lejos de los primeros puestos, y abrió la incógnita sobre si logrará remontar durante el fin de semana para asegurar continuidad en las salas comerciales.

¿Cuál fue la taquilla de ‘Mañana me caso’ en su estreno?

Dirigida y escrita por Pancho Tuesta, ‘Mañana me caso’ debutó en el sexto lugar del ranking nacional el jueves 13 de agosto con 2.200 espectadores. La cifra fue difundida por Maykoll Calderón, periodista especializado que cada semana reporta el desempeño de las películas en la cartelera peruana.

Según Calderón, la comedia protagonizada por Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller necesitará un repunte en su primer fin de semana para asegurar continuidad en salas, un reto que ya enfrentaron otras producciones locales como 'La habitación negra' de Yidá Eslava, que no logró conectar con el público. La trama sigue a tres mejores amigas que descubren, el día de la boda de una de ellas, que el flamante novio es jefe de un cartel de drogas, lo que desencadenará una lucha por sobrevivir. Con la participación de Haydeé Cáceres, Joaquín de Orbegoso, Joaquín Escobar, Mayella Lloclla, Miguel Dávalos y Vanessa Jerí, actualmente se exhibe en cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis, con funciones en distintos horarios.

¿Cuánto hicieron en taquilla ‘Spider-Man: Un nuevo día’, el reestreno de ‘Shrek’ y más?

El mismo 13 de agosto, el estreno de ‘Mañana me caso’ coincidió con una cartelera marcada por superproducciones extranjeras y un relanzamiento muy esperado. ‘Spider-Man: Un nuevo día’ encabezó el ranking con 55.000 espectadores en el inicio de su tercera semana, y pese a una caída superior al 60% en comparación al jueves anterior, logró superar los 2,6 millones de asistentes, consolidándose como la película más vista del año en Perú, según Maykoll Calderón.

En segundo lugar figuró ‘La Odisea’, mientras que la gran novedad fue el regreso de ‘Shrek’ por su 25 aniversario, que convocó a casi 17.000 personas y dejó en cuarto lugar al debut de ‘El final de la Calle Oak’. El top 10 lo completaron ‘Insaciable’ (5), ‘Mañana me caso’ (6), ‘Toy Story 5’ (7), ‘KATSEYE: WILD HEARTS’ (8), ‘Minions & Monstruos’ (9) y ‘Engendro’ (10).