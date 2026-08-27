Busy Phillips, actriz de ‘¿Y dónde están las rubias?’ revela que tiene un tumor y fue operada dos veces: “Agradecida de estar viva”

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Busy Philipps, actriz estadounidense que ganó popularidad por sus participaciones en producciones como '¿Y dónde están las rubias?' y la recordada serie 'Dawson’s Creek', sorprendió al revelar que a sus 47 años fue diagnosticada con un tumor cerebral. La intérprete contó que descubrió la enfermedad de manera inesperada, pues no presentaba síntomas neurológicos que hicieran sospechar de la presencia de una masa en su cerebro.

La actriz decidió realizarse una resonancia magnética de cuerpo completo poco después de la muerte de su excompañero de 'Dawson’s Creek', James Van Der Beek, quien falleció a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal.

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El examen permitió detectar un tumor de aproximadamente 2,60 centímetros, por lo que Philipps tuvo que someterse a una cirugía para retirarlo y, semanas después, regresar al quirófano debido a una infección en la zona de la intervención.

¿Cómo se encuentra Busy Philipps tras su operación contra su tumor?

Busy Philipps reveló que los médicos lograron retirar completamente el tumor cerebral, identificado posteriormente como un oligodendroglioma de grado dos. Debido a que la masa fue detectada y extirpada a tiempo, la actriz no necesita actualmente quimioterapia ni radioterapia, aunque deberá someterse a controles y exploraciones periódicas durante los próximos años para vigilar su estado de salud.

La recuperación, sin embargo, tuvo una complicación. Después de la primera cirugía, la intérprete desarrolló una infección por estafilococo en la zona de la cicatriz, situación que obligó a realizar una segunda intervención en abril. Tras superar este proceso, la actriz retomó sus actividades profesionales y volvió al rodaje de su nueva serie de CBS, 'Cupertino'. Al recordar todo lo ocurrido, resumió su experiencia con una contundente frase: "Estoy agradecida de estar viva".

¿Quién es Busy Philipps?

Busy Philipps es una actriz estadounidense de 47 años que comenzó a ganar reconocimiento en televisión con su participación en 'Freaks and Geeks' y posteriormente alcanzó mayor notoriedad gracias a su papel de Audrey Liddell en 'Dawson’s Creek'. La producción juvenil se convirtió en una de las series más recordadas de finales de los años 90 y principios de los 2000, y le permitió consolidar su carrera en Hollywood.

En el cine, Philipps también participó en películas como '¿Y dónde están las rubias?', donde formó parte del elenco de la comedia protagonizada por Shawn y Marlon Wayans. A lo largo de su trayectoria ha trabajado tanto en televisión como en cine y también ha destacado como escritora y presentadora. En los últimos años, continuó vinculada a diferentes proyectos audiovisuales y actualmente se encuentra retomando su actividad profesional después del complejo episodio de salud que mantuvo en privado durante varios meses.