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La icónica Dolly Parton

Cantante, actriz y activista. La leyenda de la música country y creadora de un programa educativo falleció a los 80 años. “Seamos agradecidos por todo lo que nos ha dejado”, dijo Jane Fonda.

Dolly Parton.
Dolly Parton. | AFP.
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“Era muchas cosas… cantante, escritora, bromista, visionaria y amiga leal”, dice Jane Fonda acerca de Dolly Parton, otra artista icónica a la que el mundo le rinde homenajes hoy. “Tenía instinto de supervivencia y siempre parecía saber qué hacer”.

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Parton, una de las reinas de la música country y actriz, falleció el último miércoles a los 80 años. Ganadora del Globo de Oro, del Óscar honorífico en 2025 (Premio Humanitario Jean Hersholt) y de 11 premios Grammy, la artista que creó 'I Will Always Love You' (canción que luego versionó Whitney Houston) siguió siendo un ícono a lo largo del siglo XXI. Tan solo en mayo de 2025 asistió a la inauguración de la exposición del Salón de la Fama y Museo de la Música Country: Dolly Parton: El viaje de una buscadora.

“Con una vida llena de brillos que resplandeció lo suficiente como para que todo el mundo la viera, Dolly seguirá siendo para siempre una fuente de inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica carrera como compositora, sino también por su ingenio, calidez y amabilidad, que nos hicieron sentir a todos como una familia”, dice el comunicado.

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Parton inspiró a generaciones de artistas. Con Miley Cyrus —su ahijada, a quien conoció en Hannah Montana— canta Rainbowland, un tema lanzado en su disco Younger Now (2017). Nacida en Estados Unidos en 1946, la cantante creció dentro de una familia de agricultores que vivía en una humilde cabaña en Tennessee. Parte de esa historia se detalla en la canción Coat of Many Colors. “Ahora sé que no teníamos dinero, pero yo era tan rica como podía ser”, canta para recordar el abrigo con retazos de tela que confeccionó su mamá.

Cuando recibió el Óscar honorífico, declaró: “Crecí en una casa con doce hermanos. Eso, por sí solo, te enseña lo importante que es compartir. No me malinterpreten, no teníamos mucho que compartir. Pero mis padres me demostraron que cuanto más das, más bendiciones recibes. He intentado toda mi vida seguir su ejemplo”, dijo Parton, quien creó Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa que reúne millones de libros para enviarlos a niños. “¿Acaso no es para eso que estamos aquí?”.

Figuras de Hollywood continuaban dedicándole tributos en las redes sociales. Entre ellos, Jamie Lee Curtis, Colman Domingo y Julia Roberts. Pero a pesar de estar devastada con la noticia, ha sido Fonda —con quien compartió pantalla en la película 9 a 5 y se reunió en el final de la serie Grace and Frankie— la que dedicó extensas líneas para recordar su trabajo como activista.

“Tenemos sus recuerdos, sus canciones y los millones de libros que puso en manos de los niños. Seamos agradecidos por todo lo que nos ha dejado para aliviar nuestra tristeza ahora. Era a la vez una chica sureña traviesa y juguetona de los valles de Tennessee y una pensadora profunda y sensible que podía ver a través de las personas. Vean el último episodio de Grace and Frankie, donde es un ángel, el ángel jefe de la clase trabajadora en el cielo”.

Al cierre de esta edición, la familia no reveló la causa de su deceso. Mientras tanto, cientos de fans acudían con flores y fotografías para adornar su estrella en el Paseo de la Fama.❖

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