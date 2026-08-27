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La ciudad de Cusco se prepara para vivir una fiesta con el inicio de la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana. A través de sus redes sociales, Conmebol confirmó la fecha y el horario del partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo pusieron su nombre entre los 8 mejores gracias a su imponente triunfo 6-2 (global) ante Botafogo de Brasil. Por su parte, el modesto club uruguayo viene consolidando la mejor campaña internacional de su historia.

Programación de los partidos de Cienciano y City Torque. Foto: Cienciano

¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido de ida entre imperiales y charrúas se jugará el jueves 10 de setiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

La revancha tendrá lugar una semana después (jueves 17) en el mítico Centenario de Montevideo. El ganador de esta seria se enfrentará en semifinales a Santos o Atlético Mineiro.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 11/09)

¿Qué canal transmite el Cienciano vs Montevideo City Torque?

ESPN y DSports son los canales que poseen los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Sudamericana. Se espera que en los próximo días se confirme qué señal será la encargada de televisar el duelo de los cusqueños.

Cruces de 4tos de final de la Copa Sudamericana

Con la sorpresiva clasificación de Independiente Santa Fe, que se impuso ante River en Buenos Aires, así quedó conformado el cuadro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.