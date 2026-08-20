Shakira llega a Colombia y anuncia la reconstrucción de escuelas: "Tenemos un deuda histórica con el Chocó"

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A una semana del terremoto, Shakira visitó una de las zonas más vulnerables de Colombia, el Chocó. Tras su visita sorpresa, la cantante colombiana habló con la prensa local y se comprometió a reconstruir una universidad y escuelas. “Ha estado abandonado”, declaró acompañada del empresario estadounidense Howard Buffett.

Con más de 120.000 familias afectadas, miles de heridos y más de 280 fallecidos, el sismo de magnitud 7.4 fue el terremoto más fuerte que ha sufrido Colombia en lo que va del siglo XXI. La cantante habló de la deuda histórica de su país con lugares como el Chocó, el departamento con más pobreza entre los cinco afectados.

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“Los colombianos tienen una deuda histórica con el Chocó. El departamento ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso”, dijo Shakira a la prensa local. “Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”.

En 1997, Shakira creó Pies Descalzos, una fundación con la que ha trabajado a favor de la niñez. Por ello, ha buscado alianzas para ayudar a su país natal. “Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir. Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”.

Durante el recorrido por las zonas más afectadas, la cantante también habló con la población. A pesar de la tragedia, los niños la saludaron efusivos y se fotografiaron con la estrella pop. Shakira estuvo acompañada del filántropo y heredero del multimillonario Warren Buffett. Howard ha cuestionado en más de una oportunidad las políticas de Donald Trump.

“Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, señaló la colombiana.

Por estos días, el presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que habrá clases virtuales para los estudiantes que han perdido sus centros de estudios: “Vamos a establecer con el Ministerio de Educación un plan de choque con el mecanismo de educación virtual tal cual se hizo en la pandemia, porque no nos queda de otra mientras recuperamos esa infraestructura”.

Al ser consultada sobre ello, Shakira opinó en la misma línea que los líderes de la zona. “Aquí no hay conectividad, no es que puedan ver clases desde la casa”. El compromiso de la cantante y sus socios asciende a 1.25 millones de dólares.

La comunidad artística se ha reunido también el último fin de semana para apoyar a Colombia y Venezuela. Marc Anthony, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa y Chayanne, entre otros, participaron en un concierto benéfico en Miami.

Karol G anunció que duplicará las donaciones realizadas durante sus tres fechas en Estados Unidos y participará de forma virtual en el concierto ‘Voces por la vida’, el domingo 23 de agosto. El evento espera recaudar más de un millón de dólares.

En sus redes sociales, Shakira invitó a más organizaciones: “Todo el mundo puede unirse al esfuerzo para ayudar”. ❖