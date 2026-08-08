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'Acaramelados' ('Our Sticky Love') es una historia romántica que ha conquistado a los seguidores de los k-dramas. Los 12 capítulos completos de la serie coreana se estrenaron el 7 de agosto y están disponibles con traducción al español latino en el catálogo online de la plataforma.

La serie sigue a Go Eun Sae, interpretada por Ha Young, una fiscal que pierde la memoria tras un accidente y termina viviendo bajo el mismo techo que Jang Tae Ha, personaje interpretado por Jung Hae In. Para descubrir los capítulos completos de 'Acaramelados', los espectadores pueden recurrir a la plataforma oficial que cuenta con la producción en su catálogo.

¿Dónde ver online los capítulos completos de 'Acaramelados' en español latino?

'Our Sticky Love' se puede ver online a través de Netflix, plataforma que incorporó los 12 capítulos de la serie coreana a su catálogo. Además, el k-drama cuenta con traducción al español latino, por lo que los seguidores pueden disfrutar de la producción en este idioma.

Para acceder a los capítulos de 'Acaramelados', la plataforma ofrece una suscripción mensual cuyo costo indicado es de S/28,90. También se menciona la posibilidad de acceder a una prueba gratuita de 30 días; una vez finalizado este periodo, se debe realizar el pago correspondiente de acuerdo con la promoción elegida.

En internet también aparecen páginas como Doramasia y Doramasflix que ofrecen la serie. Sin embargo, estas no son plataformas autorizadas para distribuir este contenido. Por ello, se recomienda recurrir a plataformas autorizadas para disfrutar de 'Acaramelados' y evitar posibles riesgos para los dispositivos.

¿De qué trata la serie coreana 'Acaramelados'?

'Acaramelados' cuenta la historia de Jang Tae Ha, un exboxeador que intenta dejar atrás su pasado relacionado con una pandilla. Mientras busca comenzar una nueva etapa, se convierte en entrenador de un gimnasio y acepta cumplir una última misión que cambiará el rumbo de su vida.

En medio de esta situación, Tae Ha se reencuentra con Go Eun Sae, quien fue su primer amor y actualmente trabaja como fiscal en el Departamento de Investigación Anticorrupción. Sin embargo, un accidente relacionado con la pandilla provoca que ella pierda la memoria.

Go Eun Sae despierta en una clínica rural sin recordar lo sucedido. Ante esta situación, Jang Tae Ha decide protegerla ocultando la verdad y se presenta ante ella como su pareja. La convivencia entre ambos da inicio a la historia romántica.