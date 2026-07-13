Luto en Marvel: muere a los 82 años actriz de ‘Daredevil’ y ‘The Defenders’, Wai Ching Ho

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El universo de Marvel despide a una de sus figuras más recordadas. La actriz hongkonesa Wai Ching Ho, conocida por dar vida a la temible Madame Gao en 'Daredevil', 'Iron Fist' y 'The Defenders', murió a los 82 años luego de sufrir un derrame cerebral, según confirmaron colegas y amistades cercanas.

La noticia comenzó a difundirse el 10 de julio, cuando el actor Peter Shinkoda le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. El intérprete recordó con cariño los años que compartieron durante las grabaciones de la serie y destacó la generosidad y calidez de la actriz tanto dentro como fuera del set.

Después, Shinkoda publicó nuevas fotografías junto a Wai Ching Ho y le dedicó unas palabras de despedida que conmovieron a los seguidores de Marvel. “Nunca te olvidaré. Aprendí cada minuto de ti cuando estuvimos juntos dentro y fuera del set. Nos volveremos a encontrar, amiga”, escribió. Acompañó el mensaje con imágenes de ambos durante su etapa en 'Daredevil'.

¿De qué murió la actriz Wai Ching Ho?

La causa de la muerte de Wai Ching Ho fue confirmada por personas muy cercanas a la actriz. Perry Yung, quien compartió elenco con ella en la película 'High Resolution', reveló que la intérprete falleció de manera pacífica tras sufrir un derrame cerebral.

La noticia fue acompañada por un sentido mensaje del actor, quien lamentó profundamente su partida y recordó el cariño que despertaba entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado. "Es un momento muy emotivo para todos los que conocimos a Wai Ching Ho", escribió.

En su publicación, Yung destacó no solo el talento de la actriz, sino también la calidad humana que la caracterizaba. "Wai Ching era un ser humano amable y compasivo cuyo trabajo como artista elevaba cada producción a un nivel superior. Somos mejores gracias a ella. Descansa en paz, querida amiga", expresó.

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse. La actriz Mahira Kakkar también se despidió de Wai Ching Ho a través de sus redes sociales, donde la recordó como una mujer "cálida, divertida, positiva y una actriz verdaderamente maravillosa".