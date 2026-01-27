Disney+ lanzó el tráiler de la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again', serie que se perfila como uno de los grandes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para 2026. El más reciente adelanto sorprendió a las y los fans al mostrar, como parte del elenco, a Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, lo que la convierte en uno de los primeros personajes del universo de Netflix en cruzar oficialmente al UCM principal.

El tráiler trae más de una sorpresa, como a Matt Murdock portando finalmente el clásico traje con la doble "D". Asimismo, vemos a Wilson Fisk consolidando su poder en Nueva York, ahora combinando su papel como alcalde. Otro personaje que reaparece es Foggy Nelson, aunque los fans creen que su presencia es producto de un flashback, como en la primera temporada. El material audiovisual también muestra un tono más oscuro e intenso.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Jessica Jones al UCM principal?

En declaraciones para 'The official Marvel Podcast', Brad Winderbaum, director de televisión, streaming y animación de Marvel Studios, aseguró que los fanáticos de 'Daredevil: Born Again' se encontrarán con "muchas sorpresas geniales".

En cuanto al rodaje de la segunda temporada, reveló que "fue muy emocionante cuando (Krysten Ritter) entró al set por primera vez con la chaqueta de cuero y las botas (…) Lo realmente divertido, y no voy a revelar nada, es el salto temporal desde la última vez que la vimos. Ha pasado mucho tiempo. Así que estamos restableciendo este personaje y poniendo al día al público sobre lo que ha estado haciendo. Y eso está lleno de muchas sorpresas geniales", declaró.

Charlie Cox como Daredevil

¿Quiénes regresan en la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'?

Para la segunda temporada regresan Charlie Cox como Daredevil, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye, Margarita Levieva como Heather Glenn y Ayelet Zurer como Vanessa Fisk. Un personaje completamente en el universo de Marvel es Mr. Charles, interpretado por Matthew Lillard.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'

El alcalde Wilson Fisk arrasa la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell 's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y rescatar su hogar.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'?

La serie creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman contará con un total de ocho episodios cargados de acción, drama y giros narrativos. Además, promete ampliar el conflicto entre Daredevil y Kingpin.



Según información oficial, una tercera temporada está en desarrollo y se estrenará en marzo de 2027. Las tres entregas formarán parte de la fase seis del UCM.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'?

Se estrena el 24 de marzo de 2026, exclusivamente por Disney+.