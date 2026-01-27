HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 'EL MONSTRUO' llega mañana a Perú: así será su extradición | #TLR

Cine y series

'Daredevil: Born Again': Jessica Jones hace historia al convertirse en el primer personaje de Netflix en integrarse al UCM de Disney+

La aparición del personaje interpretado por Krysten Ritter abre la puerta a futuras integraciones de personajes como Luke Cage o incluso otros héroes de 'The Defenders' dentro del UCM.

Segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' Foto: Composición LR
Segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' Foto: Composición LR | Marvel

Disney+ lanzó el tráiler de la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again', serie que se perfila como uno de los grandes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para 2026. El más reciente adelanto sorprendió a las y los fans al mostrar, como parte del elenco, a Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, lo que la convierte en uno de los primeros personajes del universo de Netflix en cruzar oficialmente al UCM principal.  

El tráiler trae más de una sorpresa, como a Matt Murdock portando finalmente el clásico traje con la doble "D". Asimismo, vemos a Wilson Fisk consolidando su poder en Nueva York, ahora combinando su papel como alcalde. Otro personaje que reaparece es Foggy Nelson, aunque los fans creen que su presencia es producto de un flashback, como en la primera temporada. El material audiovisual también muestra un tono más oscuro e intenso.

PUEDES VER: Tráiler 'Malcolm in the Middle': cuándo y dónde ver el estreno del avance de la serie de Frankie Muniz en Disney Plus

lr.pe

¿Qué se sabe sobre el regreso de Jessica Jones al UCM principal?

En declaraciones para 'The official Marvel Podcast', Brad Winderbaum, director de televisión, streaming y animación de Marvel Studios, aseguró que los fanáticos de 'Daredevil: Born Again' se encontrarán con "muchas sorpresas geniales". 

En cuanto al rodaje de la segunda temporada, reveló que "fue muy emocionante cuando (Krysten Ritter) entró al set por primera vez con la chaqueta de cuero y las botas (…) Lo realmente divertido, y no voy a revelar nada, es el salto temporal desde la última vez que la vimos. Ha pasado mucho tiempo. Así que estamos restableciendo este personaje y poniendo al día al público sobre lo que ha estado haciendo. Y eso está lleno de muchas sorpresas geniales", declaró. 

Charlie Cox como Daredevil

Charlie Cox como Daredevil

PUEDES VER: ¿'Beso dinamita' temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su final

lr.pe

¿Quiénes regresan en la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'?

Para la segunda temporada regresan Charlie Cox como Daredevil, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye, Margarita Levieva como Heather Glenn y Ayelet Zurer como Vanessa Fisk. Un personaje completamente en el universo de Marvel es Mr. Charles, interpretado por Matthew Lillard.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'

El alcalde Wilson Fisk arrasa la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell 's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y rescatar su hogar. 

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'?

La serie creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman contará con un total de ocho episodios cargados de acción, drama y giros narrativos. Además, promete ampliar el conflicto entre Daredevil y Kingpin. 

Según información oficial, una tercera temporada está en desarrollo y se estrenará en marzo de 2027. Las tres entregas formarán parte de la fase seis del UCM. 

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'?

Se estrena el 24 de marzo de 2026, exclusivamente por Disney+. 

Notas relacionadas
¿Cómo ver cronológicamente y online las películas de Marvel para entender 'Avengers: Doomsday'?

¿Cómo ver cronológicamente y online las películas de Marvel para entender 'Avengers: Doomsday'?

LEER MÁS
Tráiler 'Malcolm in the Middle': cuándo y dónde ver el estreno del avance de la serie de Frankie Muniz en Disney Plus

Tráiler 'Malcolm in the Middle': cuándo y dónde ver el estreno del avance de la serie de Frankie Muniz en Disney Plus

LEER MÁS
Lo nuevo en dramas coreanos para octubre 2025: “El genio y los deseos”, “¿Te casarías conmigo?” y otros que no te puedes perder

Lo nuevo en dramas coreanos para octubre 2025: “El genio y los deseos”, “¿Te casarías conmigo?” y otros que no te puedes perder

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La reina del flow 3': cuándo y dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales

'La reina del flow 3': cuándo y dónde ver el capítulo 20 y los episodios finales

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en Spider-Man, fallece a los 38 años

Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en Spider-Man, fallece a los 38 años

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Cine y series

Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Tom Holland en Spider-Man, fallece a los 38 años

'Wonder Man' reparto: lista de actores y personajes de la serie que se estrenará por Disney+

CINI 2026: Vuelve el Festival Internacional de Cine para Niños

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025