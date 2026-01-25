¿Cómo ver cronológicamente y online las películas de Marvel para entender 'Avengers: Doomsday'?

En la antesala del esperado estreno de 'Avengers: Doomsday', previsto para diciembre de 2026, los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) buscan una forma clara y cronológica de revivir las más de 30 películas y series que han cimentado esta franquicia. Con tantos personajes, líneas temporales y títulos distribuidos entre cine y Disney+, entender el recorrido de 'Los Vengadores' desde sus orígenes hasta el conflicto multiversal actual se vuelve clave para cualquier espectador, tanto veterano como nuevo.

Desde 'Capitán América: el primer vengador' hasta 'Ant-Man y la avispa: Quantumania', pasando por epopeyas como Endgame o spin-offs de series imprescindibles como Loki y WandaVision, este recorrido te permitirá no solo ver las películas Marvel en orden, sino también disfrutar cada guiño, evolución de personajes y conexión oculta dentro de la narrativa principal.

Universo Marvel totalmente explicado

Actualmente, el UCM se compone de más de 30 largometrajes y más de una decena de series exclusivas de Disney+. Esta expansión permite desarrollar múltiples líneas narrativas de forma simultánea, como la exploración del multiverso, la aparición de nuevos personajes clave —como Shang-Chi o los Eternals—, y la reestructuración del legado de los 'Avengers' tras 'Endgame'. Además, se han integrado elementos cruciales como las Gemas del Infinito, el Reino Cuántico o la TVA, que darán forma al conflicto final anunciado en 'Avengers: Doomsday'.

Para quienes deseen comprender todo el contexto y la evolución de este universo, resulta fundamental seguir las películas UCM en orden. Ver Marvel cronológicamente no solo mejora la experiencia narrativa, sino que facilita la comprensión de eventos cruciales como el “Blip”, los Acuerdos de Sokovia o la amenaza de Kang el Conquistador.

Orden cronológico de las películas del UCM

Este es el listado oficial y actualizado de las películas Marvel y series del UCM en orden cronológico. Está basado en los eventos narrativos, no en el año de estreno. Todas las producciones están disponibles en Disney+, plataforma que agrupa el catálogo completo del universo Marvel.

Fase 1 y orígenes del UCM

Capitán América: El primer vengador (2011) Capitana Marvel (2019) Iron Man (2008) Iron Man 2 (2010) El increíble Hulk (2008) Thor (2011) Los Vengadores (2012)

Foto: Difusión

Fase 2 y consolidación

Iron Man 3 (2013) Thor: El mundo oscuro (2013) Capitán América: El Soldado de Invierno (2014) Guardianes de la Galaxia (2014) Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) Vengadores: La era de Ultrón (2015) Ant-Man (2015)

Foto: Difusión

Fase 3 y el clímax de los Avengers

Capitán América: Civil War (2016) Viuda Negra (2021) Spider-Man: Homecoming (2017) Black Panther (2018) Doctor Strange (2016) Thor: Ragnarok (2017) Ant-Man y la Avispa (2018) Vengadores: Infinity War (2018) Vengadores: Endgame (2019)

Foto: YouTube

Fase 4 y el multiverso

Spider-Man: Lejos de casa (2019) Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021) Eternals (2021) Spider-Man: No Way Home (2021) Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) Thor: Love and Thunder (2022) Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Foto: YouTube

Fase 5 y la expansión hacia 'Doomsday'