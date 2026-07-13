Festival de Cine de Lima 2026: un ciclo en homenaje a Béla Tarr

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“El ciclo ‘Béla Tarr: el tiempo, la espera y los límites del cine’ reunirá cinco películas fundamentales del reconocido director húngaro, considerado una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo”, anunció la organización del Festival de Cine de Lima 2026 .

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El célebre director húngaro falleció a los 70 años el 6 de enero de este año. A lo largo de su carrera, abordó temas como la pobreza y la exclusión y dejó el cine hace una década porque consideró que contar historias ya no era suficiente. “Ahora tenemos la censura del mercado”, dijo después en 2023 cuando recibió el Premio Honorífico del Presidente y la Junta Directiva de la Academia de Cine Europeo.

En su 30.ª edición, el evento limeño tendrá en la cartelera Damnation, The Turin Horse, The Man from London, Sátántangó y Werckmeister Harmonies.

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Mientras estudiaba cine, Tarr trabajó como obrero en un astillero y fue recepcionista en un centro cultural. Su último filme, The Turin Horse (El caballo de Turín), estrenado en 2011, hace referencia al caballo al que el filósofo Nietzsche se abrazó del cuello para evitar que siguiera siendo maltratado. Tras su retiro del cine, buscó otras formas de acercar el arte al público, como una exposición con música en vivo. “Ya seas de la izquierda o de la derecha, todos tenemos nuestra propia responsabilidad”.

En su comunicado, el Festival de Cine de Lima PUCP señala que “reafirma su compromiso con la difusión de las grandes obras del cine universal y con la formación de nuevos públicos”. El evento va del 6 al 15 de agosto.