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Cine y series

Salcedo, cuero y boogaloo en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo sobre el spin-off de la serie colombiana La primera vez

'Salcedo, cuero y boogaloo' amplía el universo de 'La primera vez' con una historia protagonizada por Martín Salcedo. Conoce su fecha de estreno en Netflix, el reparto confirmado y de qué trata la nueva producción.

'Salcedo, cuero y boogaloo' es el primer spin off de la serie 'La primera vez'. Foto: Captura YouTube
'Salcedo, cuero y boogaloo' es el primer spin off de la serie 'La primera vez'. Foto: Captura YouTube
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El universo de 'La primera vez' continúa creciendo con 'Salcedo, cuero y boogaloo', una nueva producción de Netflix que tiene como protagonista a Martín Salcedo, uno de los personajes más recordados de la exitosa serie colombiana. Esta microserie apuesta por una historia más intensa, ambientada en la vida nocturna, la salsa y los conflictos que marcarán el camino de su personaje principal.

Clasificada para mayores de 16 años, la ficción llegará al catálogo de la plataforma el 8 de julio de 2026 con episodios de corta duración. La propuesta traslada la acción a un entorno donde las fiestas, los secretos, las tentaciones y las decisiones de alto riesgo serán el eje de una trama inspirada, en parte, en experiencias reales de su creador.

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'Salcedo, cuero y boogaloo' reparto oficial

El reparto de 'Salcedo, cuero y boogaloo' reúne a figuras conocidas de la televisión y el cine colombiano, encabezadas por Sergio Palau, quien vuelve a interpretar a Martín Salcedo tras su participación en 'La primera vez'.

Los actores principales confirmados son:

  • Sergio Palau como Martín Salcedo, protagonista del spin-off que enfrenta una nueva etapa rodeada de excesos, desafíos y decisiones que cambiarán su vida.
  • Paola González como Verónica Pinilla, personaje que introduce a Salcedo en un entorno lleno de fiestas, tentaciones y situaciones peligrosas. La actriz ha participado anteriormente en 'La bella y las bestias', 'Bumpin Uglies' y 'María La Caprichosa'.
  • Laura Taylor como Daniela, una de las figuras centrales de la historia. La intérprete también formó parte de producciones como 'Arelys, canto para no llorar', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y 'Cien años de soledad'.
  • Ramiro Meneses como 'Quiebra Canto', un personaje clave dentro del ambiente nocturno que influye en el recorrido de Martín Salcedo y lo acerca a un mundo de drogas, alcohol y riesgos.

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Más actores de 'Salcedo, cuero y boogaloo'

Además del elenco principal, la producción incorpora otros personajes que complementan el desarrollo de la historia.

El reparto también incluye a:

  • Sara Pinzón como Luisa Salcedo.
  • Ramiro Meneses como Ismael "El Chivo".
  • Jaisson Jeack como Paolo.
  • Carlos Mariño como Ganso.
  • Julian Zuluaga como Angelito.
  • David Moncada como Mauro.

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¿De qué trata 'Salcedo, cuero y boogaloo', spin-off de 'La primera vez'?

La historia sigue a Martín Salcedo, quien deja atrás la etapa conocida por los seguidores de 'La primera vez' para adentrarse en un escenario completamente distinto. La vida nocturna, la salsa y las relaciones personales se convierten en el centro de una narración donde los peligros, los excesos y los secretos marcan el rumbo del protagonista.

La trama tiene una base autobiográfica gracias a la experiencia de Dago García, quien incorporó vivencias de su etapa como DJ en Quiebracanto, un reconocido establecimiento salsero en Colombia. Ese contexto sirve para construir el universo que rodea a Salcedo y a personajes como Verónica Pinilla y "Quiebra Canto", quienes desempeñan un papel determinante en el desarrollo de la historia.

La dirección de la microserie está a cargo de Laura Tatiana Bohórquez, responsable de los capítulos finales de la cuarta temporada de La primera vez, mientras que la producción ejecutiva corre por cuenta de María Isabel Páramo.

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