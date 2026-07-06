Salcedo, cuero y boogaloo en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo sobre el spin-off de la serie colombiana La primera vez

'Salcedo, cuero y boogaloo' es el primer spin off de la serie 'La primera vez'. Foto: Captura YouTube

'Salcedo, cuero y boogaloo' es el primer spin off de la serie 'La primera vez'. Foto: Captura YouTube

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El universo de 'La primera vez' continúa creciendo con 'Salcedo, cuero y boogaloo', una nueva producción de Netflix que tiene como protagonista a Martín Salcedo, uno de los personajes más recordados de la exitosa serie colombiana. Esta microserie apuesta por una historia más intensa, ambientada en la vida nocturna, la salsa y los conflictos que marcarán el camino de su personaje principal.

Clasificada para mayores de 16 años, la ficción llegará al catálogo de la plataforma el 8 de julio de 2026 con episodios de corta duración. La propuesta traslada la acción a un entorno donde las fiestas, los secretos, las tentaciones y las decisiones de alto riesgo serán el eje de una trama inspirada, en parte, en experiencias reales de su creador.

'Salcedo, cuero y boogaloo' reparto oficial

El reparto de 'Salcedo, cuero y boogaloo' reúne a figuras conocidas de la televisión y el cine colombiano, encabezadas por Sergio Palau, quien vuelve a interpretar a Martín Salcedo tras su participación en 'La primera vez'.

Los actores principales confirmados son:

Sergio Palau como Martín Salcedo , protagonista del spin-off que enfrenta una nueva etapa rodeada de excesos, desafíos y decisiones que cambiarán su vida.

como , protagonista del spin-off que enfrenta una nueva etapa rodeada de excesos, desafíos y decisiones que cambiarán su vida. Paola González como Verónica Pinilla , personaje que introduce a Salcedo en un entorno lleno de fiestas, tentaciones y situaciones peligrosas. La actriz ha participado anteriormente en 'La bella y las bestias', 'Bumpin Uglies' y 'María La Caprichosa'.

como , personaje que introduce a Salcedo en un entorno lleno de fiestas, tentaciones y situaciones peligrosas. La actriz ha participado anteriormente en 'La bella y las bestias', 'Bumpin Uglies' y 'María La Caprichosa'. Laura Taylor como Daniela , una de las figuras centrales de la historia. La intérprete también formó parte de producciones como 'Arelys, canto para no llorar', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y 'Cien años de soledad'.

como , una de las figuras centrales de la historia. La intérprete también formó parte de producciones como 'Arelys, canto para no llorar', 'Nuevo rico, nuevo pobre' y 'Cien años de soledad'. Ramiro Meneses como 'Quiebra Canto', un personaje clave dentro del ambiente nocturno que influye en el recorrido de Martín Salcedo y lo acerca a un mundo de drogas, alcohol y riesgos.

Más actores de 'Salcedo, cuero y boogaloo'

Además del elenco principal, la producción incorpora otros personajes que complementan el desarrollo de la historia.

El reparto también incluye a:

Sara Pinzón como Luisa Salcedo .

. Ramiro Meneses como Ismael "El Chivo" .

. Jaisson Jeack como Paolo .

. Carlos Mariño como Ganso .

. Julian Zuluaga como Angelito .

. David Moncada como Mauro.

¿De qué trata 'Salcedo, cuero y boogaloo', spin-off de 'La primera vez'?

La historia sigue a Martín Salcedo, quien deja atrás la etapa conocida por los seguidores de 'La primera vez' para adentrarse en un escenario completamente distinto. La vida nocturna, la salsa y las relaciones personales se convierten en el centro de una narración donde los peligros, los excesos y los secretos marcan el rumbo del protagonista.

La trama tiene una base autobiográfica gracias a la experiencia de Dago García, quien incorporó vivencias de su etapa como DJ en Quiebracanto, un reconocido establecimiento salsero en Colombia. Ese contexto sirve para construir el universo que rodea a Salcedo y a personajes como Verónica Pinilla y "Quiebra Canto", quienes desempeñan un papel determinante en el desarrollo de la historia.

La dirección de la microserie está a cargo de Laura Tatiana Bohórquez, responsable de los capítulos finales de la cuarta temporada de La primera vez, mientras que la producción ejecutiva corre por cuenta de María Isabel Páramo.