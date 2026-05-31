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‘Una película de Minecraft’ tendrá secuela y ya confirman fecha de estreno con Jason Momoa y Jack Black

La secuela estará protagonizada por el elenco de la primera entrega, como Jason Momoa, Jack Black y Danielle Brooks.

La primera entrega de 'Una película de Minecraft' fue un éxito en taquilla. Foto: YouTube.
La primera entrega de 'Una película de Minecraft' fue un éxito en taquilla. Foto: YouTube.
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La esperada secuela de ‘Una película de Minecraft’ ya es oficial. Warner Bros. confirmó el regreso del universo inspirado en el exitoso videojuego y reveló los primeros detalles de la nueva entrega, incluyendo el título tentativo, la fecha de estreno y parte del elenco que volverá para continuar la historia.

La cinta llevará el nombre de ‘A Minecraft Movie Squared’ y tiene previsto llegar a los cines en 2027, dos años después del lanzamiento de la primera película. Además, el estudio informó que el proyecto ya entró en fase de producción y que las grabaciones se vienen realizando en Nueva Zelanda, donde se desarrollará esta nueva aventura cinematográfica.

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¿Cuándo se estrena la secuela de ‘Una película de Minecraft’ ?

Warner Bros. ya puso fecha al estreno de ‘A Minecraft Movie Squared’, la secuela inspirada en el exitoso videojuego. La película llegará a los cines de Estados Unidos el 23 de julio de 2027, marcando el regreso de la franquicia apenas dos años después del debut de la primera entrega.

El proyecto volverá a estar bajo la dirección de Jared Hess, responsable de la cinta original, quien además participa en el desarrollo del guion junto a Chris Galletta para dar forma a la nueva historia ambientada en el universo de Minecraft.

PUEDES VER: ¡Aquaman tiene suegro! Jason Momoa confirma relación con hija de Ricardo Arjona, Adria Arjona

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¿Qué actriz de talla mundial se une a la secuela de ‘Minecraft’?

La secuela de ‘A Minecraft Movie’ ya comenzó su rodaje y traerá importantes novedades para los seguidores del videojuego. Una de las mayores sorpresas es la incorporación de Kirsten Dunst al universo cinematográfico de Minecraft, noticia que fue confirmada en un video compartido en redes sociales junto a Jason Momoa, Jack Black y Danielle Brooks.

Durante el adelanto, el elenco anunció el inicio de las grabaciones y dejó entrever algunos detalles de la nueva aventura. Danielle Brooks adelantó que la historia explorará aún más el universo del videojuego, con escenarios inéditos, nuevos personajes y criaturas emblemáticas. “En esta película los llevaremos mucho más profundo dentro del mundo de Minecraft. Habrá nuevos personajes y, por supuesto, nuevas criaturas, junto con algunas de mis favoritas, como estos creepers”, comentó la actriz.

Además del ingreso de Dunst, la secuela contará nuevamente con Jason Momoa en el papel de Garrett ‘El Basurero’ Garrison, Jack Black como Steve, Danielle Brooks como Dawn, Jennifer Coolidge como Marlene y Matt Berry, cuyo personaje todavía permanece bajo reserva.

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