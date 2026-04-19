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Película ‘Street Figther’ presenta primer tráiler oficial con Jason Momoa y Noah Centineo

Película a estrenarse este 15 de octubre de 2026 cuenta con un reparto de lujo integrado por figuras de la WWE.

Street Figther es la tercera película basada en el popular videojuego. Foto. Deadline.
Street Figther es la tercera película basada en el popular videojuego. Foto. Deadline.

Paramount Pictures ha lanzado el tráiler de 'Street Fighter', la más reciente adaptación cinematográfica inspirada en la icónica saga de videojuegos de lucha. Esta producción representa un reinicio de la franquicia, que no se actualizaba desde su debut en la pantalla grande en 1994, y será dirigida por Kitao Sakurai.

La historia se centra en Ryu y Ken, quienes son llamados a la acción por Chun-Li para participar en el Torneo World Warrior, un evento que reúne a diversos luchadores de todo el mundo. En medio de esta competencia, surge una conspiración que los lleva a confrontar no solo a sus oponentes, sino también a sus propios pasados.

La cinta tiene un reparto de lujo, entre los que destacan: Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Jason Momoa como Blanka, Callina Liang como Chun-Li, Curtis Jackson (50 Cent) como Balrog, Joe Anoai como Akuma, Cody Rhodes como Guile, David Dastmalchian como M. Bison.

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¿Cuándo se estrena la película ‘Street Fighter’?

La nueva película de Street Fighter llegará a las salas de cine de Latinoamérica el 15 de octubre, mientras que en Estados Unidos su estreno está programado para el 16 de octubre. Jason Momoa no solo forma parte del elenco, sino que también ejerce como productor del filme.

La película marca el tercer intento de adaptar esta popular franquicia al cine. La primera versión se presentó en 1994, con un elenco que incluía a Jean-Claude Van Damme, Raúl Juliá, Ming-Na Wen y Kylie Minogue. Posteriormente, en 2009, se estrenó 'Street Fighter: The Legend of Chun-Li', con Kristin Kreuk como protagonista.

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