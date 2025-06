Sandra Oh recibió título honorífico en universidad de estados unidos. Foto: composición LR/TikTok/dartmouthcollege

Sandra Oh recibió título honorífico en universidad de estados unidos. Foto: composición LR/TikTok/dartmouthcollege

La universidad Dartmouth, en Estados Unidos, invitó a la reconocida actriz Sandra Oh, famosa por interpretar a la doctora Cristina Yang en la popular serie 'Grey's Anatomy' para que ofreciera el discurso de graduación a sus jóvenes estudiantes. Su emotivo mensaje y su baile al ritmo de 'Titanium' de David Guetta sorprendieron a todos; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la institución le otorgara un doctorado honorífico.

Este hecho causó gran revuelo y risas entre los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en compartir el momento e indicar que la actriz hizo casi toda su carrera durante las 21 temporadas de Grey's Anatomy.

Usuarios de TikTok bromean sobre el título honorífico que recibió Sandra Oh de la universidad

Tras brindar el discurso de graduación, la actriz Sandra Oh recibió de la Universidad de Dartmouth un doctorado honorífico en artes. Aunque este no es el campo al que su personaje en 'Grey's Anatomy' está relacionado, muchos usuarios no dudaron en hacer bromas al respecto.

"Ella no fue Sandra, fue Cristina", "Hizo la mitad de la carrera en la serie", "Imagina asistir a una titulación de la doctora Yang", "Imagínense graduarse con la mismísima doctora Yang", "Ahora es doctora en artes", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Sandra Oh brindó discurso de graduación y recibió doctorado honorífico. Foto: composición LR/Dartmouth

El emotivo mensaje que brindó Sandra Oh en titulación de universitarios

El discurso de Sandra Oh sobre el valor de aprender a vivir con el malestar resonó profundamente en su audiencia, ofreciendo una reflexión sobre la importancia de la incomodidad como una oportunidad de crecimiento. Asimismo, la actriz relató cómo, a lo largo de su carrera, y especialmente en el set de Grey's Anatomy, enfrentó momentos de incertidumbre y angustia.

No obstante, de esas experiencias extrajo lecciones que le permitieron fortalecer su resiliencia y, lo más importante, aprender a aceptar los desafíos como una parte inevitable del proceso de crecimiento.

"Nada me ha enseñado más que vivir con la incomodidad. Puede ser nuestra mayor oportunidad de aprendizaje. Y también es inevitable (...) Si puedes entrenarte para no darle la espalda, sino aprender a estar con tu incomodidad y confiar en que podría estar diciéndote algo que aún no sabes, puedes desarrollar una fuerza interior que te permitirá enfrentar los desafíos que la vida te presenta, sin perder tus valores ni tu sentido de identidad en el camino", comentó.