Cine y series

Eric Dane tras el diagnóstico de ELA: "Lucharé hasta el último aliento"

La estrella de 'Grey's Anatomy' lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica e impulsa campañas para financiar la investigación y "poner fin" a la enfermedad.

Eric Dane.
Eric Dane. | AFP

La estrella de Grey’s Anatomy, Eric Dane, hizo su primera aparición desde que canceló su presentación en los Premios Emmy. El actor lucha contra el avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y está actualmente en silla de ruedas.

“Tengo dos hijas en casa. Quiero verlas graduarse de la universidad, casarse y quizás tener nietos. Quiero estar presente en todo eso. Así que voy a luchar hasta el último aliento”, publicó en sus redes sociales Eric Dane.

PUEDES VER: Tony Succar da detalles de la participación de Isabela Merced en su concierto: "Es un orgullo que sea peruana"

lr.pe

El actor reveló su diagnóstico hace cinco meses. “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y tengo muchas ganas de volver al rodaje de Euphoria. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”, declaró en abril. Sin embargo, tiempo después, perdió la movilidad de su brazo derecho.

Tras su diagnóstico, Eric Dane se ha involucrado en campañas para acelerar la investigación sobre ELA y poner fin a la enfermedad. “Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable y ya no aceptamos el statu quo. Necesitamos la vía más rápida hacia la cura y por eso me asocié con I AM ALS en ‘Impulsa el Progreso’. Nuestro objetivo: mil millones de dólares en los próximos tres años”, continuó en un video publicado en sus redes sociales. “Juntos, renovaremos la histórica ley para la ELA, brindaremos tratamientos prometedores a miles de pacientes como yo y finalmente impulsaremos la erradicación de esta enfermedad”.

También, Dane busca concientizar acerca de los accesos a la atención oportuna. “A menudo, el diagnóstico de estas personas tarda tanto tiempo. Y, por lo tanto, les impide participar en estos ensayos clínicos”.

Estamos enfrentando algo que nos ha unido”

La también actriz Rebecca Gayheart, esposa del actor, dio una entrevista a People. “Tenemos terapeutas que nos están ayudando y solo tratamos de tener esperanza y sobrellevarlo con dignidad, gracia y amor. Es devastador. Pero estamos enfrentando algo que nos ha unido, Eric siempre será mi familia. Es una enfermedad horrible y desearía que hubiera una cura. Espero que la encuentren pronto”.

Eric Dane, de 52 años, ha dicho que no se dará por vencido. Esta semana viajó a Washington para reunirse con autoridades y representar a la organización sin fines de lucro I AM ALS. “Lucharé hasta el último aliento”.

