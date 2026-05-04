'Michael' hace historia en el cine peruano, superando el millón de espectadores en su estreno y convirtiéndose en la segunda película más vista del 2026. Foto: difusión. | Foto: difusión.

'Michael' hace historia en el cine peruano, superando el millón de espectadores en su estreno y convirtiéndose en la segunda película más vista del 2026. Foto: difusión. | Foto: difusión.

¡Perú es clave! 'Michael' no deja de hacer historia en el cine peruano. Días después de su estreno a nivel nacional, el fenómeno musical superó el millón de espectadores en cines peruanos y se convirtió en la segunda película de este año en alcanzar esa cifra. Y, según los expertos, podría convertirse en el filme más visto de todo el año.

Para alegría de los fans del 'Rey del pop', 'Michael' se unió al club del millón y hasta el momento permanece en el primer lugar de la cartelera peruana por segunda semana consecutiva, a pesar de los nuevos estrenos, incluido 'El Diablo viste a la moda 2'.

'Michael' hace historia en el cine peruano

Protagonizada por Jaafar Jackson, en su debut cinematográfico, 'Michael' ya está disponible en cines de todo el país y, hasta el último fin de semana, registró 1.065.386 espectadores y está cerca de superar a 'Super Mario Galaxy, la película', que llevó a 1.633.987 personas.

Asimismo, cabe indicar que el filme, dirigido por Antoine Fuqua, ya superó en asistencia a 'Bohemian Rhapsody', 'Oppenheimer' y 'Napoleón'.

Como parte de la celebración, la campaña en Perú continúa reforzando el vínculo con la audiencia a través de activaciones locales: la Llama ‘Beat It’, uno de los símbolos más comentados de la promoción.

Trama de 'Michael'

'Michael' lleva a la pantalla grande la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia. La película explora la trayectoria de Michael Jackson más allá de su música, desde el momento en que se descubrió su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta su transformación en un artista visionario, impulsado por una ambición creativa que lo llevó a perseguir incansablemente el objetivo de convertirse en el mayor showman del mundo.

A través de su vida fuera de los escenarios y de algunas de sus presentaciones más emblemáticas en sus primeros años como solista, el filme invita al público a conocer a Michael Jackson desde una perspectiva inédita. Así comienza su historia.