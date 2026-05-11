Pablo Cruz Guerrero nos habla del éxito de la serie 'Chespirito' y de lo que viene en su carrera: "Necesitamos diversidad de historias"

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A pesar del éxito de Chespirito: sin querer queriendo, su protagonista, Pablo Cruz Guerrero, comenta que si retoman los mismos conflictos, una segunda temporada no funcionaría o quizá, no alcanzaría las mismas cifras de audiencia dentro y fuera de Latinoamérica.

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El actor llega a uno de los salones del Hotel Xcaret, donde está reunida la prensa internacional para participar en los junkets. Hay sets a lo largo con actrices, actores y directores respondiendo en entrevistas de 10 minutos cronometrados.

Con el mexicano, nos toca hablar en una mesa redonda con Colombia. Cruz Guerrero toma café, carga la estatuilla, pero luce como la mayoría en el hotel de la Riviera Maya: con short y sandalias. Una hora antes, estuvo entre el público en el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Premio de Honor de los Platino 2026. En esa antesala, la serie recibió el premio del público.

El equipo de la serie y él agradecen a la familia que les “confiara el legado de Roberto Gómez Bolaños”. El actor es cercano y se disculpa por llegar tarde unos minutos.

Hace poco, ejecutivos de Warner Bros. confirmaron que a la serie también le fue bien fuera de Latinoamérica. ¿Qué te ha sorprendido más de la respuesta del público?

Pues me sorprendo al leer mensajes en Instagram de gente que me escribe fuera de Latinoamérica para decirme, por ejemplo, de Bruselas o de Estados Unidos: vimos la serie Chespirito: sin querer queriendo y nos gustó mucho. Y decías: “bueno, pues tal vez con el público latino en Estados Unidos, por supuesto, habrá algo que resuene”, pero no; de repente gente, gringos que no tenían o no parece que tengan ningún vínculo con la cultura latinoamericana, y mucho menos con Chespirito, me escribían para decirme que acababan de terminar de ver la serie y que tanto ellos como sus hijos y otra generación estaban conociendo acerca de Chespirito gracias a esa serie. Y eso se siente muy bonito.

En los Premios Platino 2025, ya había expectativa e incluso te animaste a jugar fútbol como parte de la antesala...

(Ríe) ¿Te acuerdas? Ese gran episodio de vergüenza.

Bueno, después declaraste que no estabas ansioso por la expectativa porque no creciste viendo Chespirito. ¿Te funcionó como actor tener, digamos, la hoja en blanco?

Pues creo, ¿no? Porque me imagino que si yo hubiera sido el fanático de Chespirito desde niño como lo eran casi todos mis amigos, hubiera llegado yo con más temor. Hubiera llegado con más temor a: “¿cómo le hago para respetar, para hacer esto?”. De esa manera había un, por ahí, entre toda la mezcla de emociones, había también una buena dosis de indiferencia. Es decir, yo no tengo una conexión, no estoy... Vamos, si yo hubiera venido de una familia en la que tuvieran un altar de Chespirito...

O que hicieran sus bromas.

Sí, si el altar fuera físico o verbal, habría algo que hubiera afectado mi desempeño. Una carga, una pesadumbre, como una capa más de inseguridad. Y de por sí ya tenemos todos varias (capas) de inseguridad y de indecisión para decir: “¿me estará yendo bien?”, “¿por aquí?”, “yo quiero ser el gran Roberto” o “a él lo querían mucho, entonces, me tienen que querer mucho”. O sea, hubiera tenido que hacer relaciones ociosas que no me hubieran ayudado cuando solo leí la historia. Entonces, pensé que aquí hay un hombre que tiene como objetivo sacudirse de una solemnidad contextual que se permite y se invita a sí mismo a hacer el ridículo y que, amando a una mujer y teniendo una familia muy bonita, se enamora de otra mujer. Así lo vi. Entonces, para mí, esa era la historia. Esa era la historia humana. No que si era famoso, que si no era famoso, que si se llamaba Chespirito, que si le pusieron Shakespeare. Y todo lo demás eran ya adornos de la historia. Pero realmente lo único que me importaba era: “¿qué le está pasando a esta persona?”. Además, si los de caracterización, que son unos maestros, lograban hacerme parecer más, pues qué mejor.

Como alguien que recién profundizó en la historia de Roberto Gómez Bolaños, ¿en qué crees que radicó su éxito?

Primero, creo que su éxito radicó en su tesón en producir algo que a él le atraía, algo que le hacía reír. No se puso a producir sobre la maquinaria ya existente, sino que pidió un espacio característico de él, del mensaje que él quería decir en la forma que quería decirlo, y con la compañía de talentosas y talentosos actores que se rodeó para hacerlo. Yo creo que esa es una principal razón. Otra, el que haya roto la solemnidad en un momento de... Pues él creció en época de posguerra, ¿no? Él estaba niño en los cuarenta y veía que prender la tele, aunque era motivo de reunión familiar, era para ver noticias solemnes y conflictos del otro lado del mundo. En lugar de aprovechar ese momento de una familia reunida alrededor de una caja para reír, para compartir y para encontrar la manera de conectar con la familia. Lo que hizo fue valioso y lo hizo desde un... ¿Cómo le llamaría? Como de una atmósfera de austeridad, de sencillez. No había la gran producción, eran cosas que se resolvían en guion, se resolvían en papel, y luego se iban y se interpretaban de una manera muy cómica, muy sencilla, sin mucho truco, y creo que eso también ayudó.

Pero hay bromas por las que ahora se le acusaría de bullying, ¿no?

Puede ser, pero siempre... O sea, creo que todos los tipos de comedia tienen también temporalidad, ¿no? Hay cosas que en una época no tienen sentido, hay otras épocas en las que el mismo contenido no solo tiene sentido, sino además es cómico. Pueden pasar 100 años y es el mismo contenido, pero puede convertirse en algo nocivo, en algo incómodo y ofensivo. Vamos, todo depende de cómo vamos nosotros. El contenido se queda igual, ¿no? Se mantiene. Somos nosotros los que evolucionamos.

Y después de un personaje tan grande, ¿qué guion buscabas?

Lo que busqué casi inmediatamente fue una película de terror, que está próxima a estrenarse este año (La mujer que soñaba bajo el agua), y cualquier personaje, no es algo específico, sino es cualquier personaje que me siga mostrando ciertas facetas de mí, de quién soy, de cómo estoy compuesto. Hay ciertos elementos de mí de los que estoy consciente y otros de los que no estoy tan consciente, y a veces son esos personajes tan frontales, tan reflexivos, que me terminan mostrando mis propios sesgos. Eso es lo más lindo que encuentro en la actuación.

Estamos en un contexto violento, aun así, las producciones mexicanas, como las argentinas siguen destacando. ¿En qué momento dirías que está la televisión y el cine de Latinoamérica?

Esta es una época confusa para mí respecto a lo que desea recibir el consumidor. Y luego las métricas, los algoritmos y los resultados que arrojan y la influencia que tienen esos resultados sobre el riesgo de producción. Creo que eso es lo confuso para mí: que estamos en un momento donde todos sabemos que necesitamos más diversidad de historias y al mismo tiempo las mismas fuentes de trabajo y producción quieren mitigar riesgos e irse a lo comprobado, probado y seguro. Ahora hay tanto, tantísimo dinero invertido en las creaciones de las plataformas y en el contenido que tiene que haber también mucha estrategia financiera detrás para mitigar esos riesgos financieros. A veces, esas decisiones terminan siendo contraproducentes para nosotros, los creativos, porque van reduciendo las capacidades de riesgo de nuestras ideas, de concretar nuestras ideas exactamente. Y, finalmente, es una plática que siempre ha habido: es el debate entre el arte y el patrocinador de aquel arte.