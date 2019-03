¿El Coronel Carrillo, de la serie Narcos, existió en la vida real?

En Narcos, se cuenta la historia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Los sucesos que llevaron a su muerte son detallados, al igual que la vida de los agentes de la DEA, Steve Murphy y Javier Peña. La serie de Netflix tuvo gran éxito, pero generó una duda entre los fanáticos: ¿el Coronel Carrillo existió en la vida real?

Al ver la serie, muchos buscaron información sobre los personajes. Querían verificar si las cosas ocurrieron tal como lo narró Narcos de Netflix. ¿Era Pablo Escobar tan cruel como se apreciaba en la serie? ¿El único policía de Colombia comprometido con la causa era el Coronel Carrillo?

Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes de cocaína más poderoso de Colombia y tal vez del mundo. Su imperio tuvo lugar en los años ochenta. La historia de Narcos es narrada a través de los ojos de Steve Murphy, el agente de la DEA que viajó desde Estados Unidos para captura a Escobar y llevarlo ante la Justicia. Algo que le tomó muchos años de trabajo y esfuerzo.

En la serie de Netflix, se puede ver que Murphy trabaja mano a mano junto a Javier Peña, también de la DEA, y al Coronel Carrillo, de la Policía colombiana. El actor Maurice Compte le da vida a Horacio Carrillo, quien a diferencia de muchos otros personajes, no es del todo real.

El personaje del Coronel Carrillo está basado en el Coronel Hugo Martínez Poveda. Él fue el comandante del bloque de búsqueda contra Escobar. Fanáticos afirman en Internet que el personaje de Horacio Carrillo podría tener características similares en la personalidad al igual que el Coronel Martínez. No se trata de una representación directa.

En la segunda temporada de la serie de Netflix, el personaje del Coronel Martínez hace su introducción. Este si sería una versión fidedigna del Coronel, quien a diferencia de Horacio Carrillo, no murió y fue trasladado posteriormente a España.

Narcos: diferencias con la historia real

El hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar Henao, compartió en su cuenta oficial de Facebook las 28 diferencias entre la historia narrada por Netflix y la vida real, según él. Con respecto al personaje del Coronel Carrillo, en su texto aclaró que su padre nunca asesinó a una persona con este nombre.

"Mi padre no mató personalmente a ningún Coronel Carrillo, como lo llaman en la serie al Jefe del Bloque de Búsqueda. Atentados le hizo muchos a la Policía de Colombia y en ellos murieron más de 500 en un mes en la ciudad de Medellín al final de los 80. No me siento orgulloso en absoluto de la violencia de mi padre y reconozco que le hizo mucho daño a la Policía así como también le dio mucho dinero", escribió el hijo de Pablo Escobar acerca de la serie Narcos.