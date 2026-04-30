'El diablo viste a la moda' se estrenó en Latinoamérica el jueves 30 de abril. Foto: Instagram.

'El diablo viste a la moda' se estrenó en Latinoamérica el jueves 30 de abril. Foto: Instagram.

El esperado regreso de 'El diablo viste a la moda 2' ya se ha concretado y lleva a las salas de cine una mezcla de glamour, lujo y actuaciones destacadas, especialmente la de Meryl Streep. La secuela no solo ofrece un vistazo a la vida de los personajes, sino que también aborda el declive de las revistas impresas en un mundo cada vez más digital.

Sin embargo, la crítica ha sido moderada. Varios medios especializados consideran que la película se aferra a la nostalgia y repite las fórmulas de la entrega original de 2006, lo que disminuye el impacto de la historia.

La película presenta a Streep retomando su emblemático papel como Miranda Priestly, la influyente editora de Runway, mientras que Anne Hathaway regresa como Andy Sachs, quien ha evolucionado hasta convertirse en una periodista establecida fuera del ámbito de la moda.

¿Qué dice la crítica de Rotten Tomatoes sobre 'El diablo viste a la moda 2'?

La secuela de 'El diablo viste a la moda 2' ha recibido, en su mayoría, críticas positivas, aunque también ha generado opiniones encontradas. Según Rotten Tomatoes, el 79% de las reseñas son favorables, mientras que Metacritic le asigna una puntuación de 61 sobre 100, lo que sugiere valoraciones 'generalmente favorables'.

Muchos de los elogios se dirigen a Meryl Streep, quien retoma su icónico papel como Miranda Priestly, considerado el principal atractivo de la película. El crítico Kevin Maher, de 'The Times', señala que "es difícil exagerar la importancia de Streep", y resalta su capacidad para aportar profundidad a un personaje que, de otro modo, podría haber caído en la caricatura.

Especialistas lamentaron la trama de 'El diablo viste a la moda 2'

Las opiniones sobre la secuela de la popular película son diversas y reflejan una mezcla de entusiasmo y críticas. Kate Erbland, de IndieWire, expresa que, aunque la primera entrega es atemporal, esta continuación 'durará solo una temporada', lo que sugiere que su impacto cultural es limitado.

En un tono similar, David Rooney, de 'The Hollywood Reporter', menciona que la película 'repite fórmulas que los fans disfrutarán', aunque advierte que cae en una 'sentimentalidad cómoda' al intentar profundizar en su mensaje.

Por otro lado, Stephanie Zacharek, de Time, aporta una perspectiva más introspectiva, señalando que el filme ofrece un 'toque de angustia existencial' que lo hace más interesante. Desde The New Yorker, Justin Chang resume la propuesta al afirmar que 'vende ideas exageradas, pero lo hace con convicción y seguridad'.

Finalmente, William Bibbiani, de The Wrap, critica de manera irónica que, si la única oferta de la película es reunir al elenco, 'podría haber sido una videollamada'.