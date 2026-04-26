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Película ‘Michael’ recaudó en taquilla US$/217 millones a nivel mundial en su primer fin de semana

‘Michael’ se convirtió en el mejor estreno de todos los tiempos para una biopic (película biográfica) superando a ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Straight Outta Compton’.

'Michael' narra la vida y ascenso del llamado rey del pop, Michael Jackson. Foto: Deadline.
'Michael' narra la vida y ascenso del llamado rey del pop, Michael Jackson. Foto: Deadline.
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Michael Jackson no solo es reconocido como el Rey del Pop, sino que también se destaca en el ámbito cinematográfico. La película biográfica 'Michael', que narra la vida del legendario artista, tuvo un impresionante debut, recaudando 97 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzando un total de 217 millones a nivel global durante su primer fin de semana, según datos de Box Office Mojo.

Este resultado establece un nuevo récord para el mejor estreno de un biopic, superando con creces a 'Straight Outta Compton' (2015), que abrió con 60 millones, y a 'Bohemian Rhapsody' (2018), que debutó con 51 millones y culminó su recorrido con 910 millones en todo el mundo. Además, 'Michael' se posiciona como el segundo mejor estreno del año, solo detrás de 'Super Mario Galaxy: la película'.

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'Michael' lideró la taquilla en Estados Unidos

'Michael' se destacó como el gran estreno del fin de semana, liderando la taquilla en Norteamérica de manera contundente. La película anterior en el primer puesto, 'Super Mario Galaxy: la película', descendió al segundo lugar después de tres semanas en cartelera, acumulando 21,2 millones de dólares en ese lapso. En el tercer puesto se situó 'Proyecto fin del mundo', que recaudó 13,2 millones en su sexta semana de exhibición.

A nivel internacional, la biografía del Rey del Pop se posicionó rápidamente entre las más vistas, alcanzando el sexto lugar en el Top 10 mundial apenas días después de su estreno. De esta manera, superó a títulos como 'Dhurandhar: The Revenge', 'Scream 7', 'Blades of the Guardians', 'GOAT' y 'Scare Out', que ocuparon posiciones inferiores en el ranking.

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Rotten Tomatoes destruyó película 'Michael'

A pesar de las críticas desfavorables, con un 38% de aprobación en Rotten Tomatoes y un promedio de 39 sobre 100 en Metacritic, la audiencia ha reaccionado positivamente, otorgándole una calificación de “A-” en CinemaScore.

Este biopic, que se sitúa entre los más costosos de la historia con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, fue financiado por Lionsgate, Universal Pictures, encargada de la distribución internacional, y el patrimonio del artista.

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