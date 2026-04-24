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¿Película ‘Michael’ tendrá segunda parte? Esto es lo que sabe el presidente de Lionsgate films, Adam Fogelson

La taquilla y el pedido del público harían que una secuela de la película ‘Michael’ sea una realidad.

'Michael' fue una de las cintas más esperadas del 2026. Foto: Instagram.
'Michael' fue una de las cintas más esperadas del 2026. Foto: Instagram.
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El estreno de 'Michael', el biopic sobre el Rey del Pop, generó un aluvión de especulaciones acerca de una posible secuela. Esto se debió a la aparición al final de la película de una tarjeta que decía “Su historia continúa”, así como a las declaraciones de varios protagonistas que dejaron abierta esta opción ante los medios.

La producción, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson en el papel de su tío, llegó a las salas de cine el 24 de abril de 2026, tras enfrentar años de retrasos y complicaciones legales que llevaron a una reestructuración significativa del guion original.

La leyenda que concluye el filme fue añadida en el último momento; según información de The Hollywood Reporter, este mensaje se incorporó apenas un mes antes del estreno, cuando los productores y el estudio empezaron a evaluar el potencial comercial de la película.

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¿Habrá segunda parte de Michael?

Durante la alfombra roja del estreno, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Films, dejó entrever la posibilidad de continuar la historia. "Absolutamente tenemos más historia que contar", expresó, añadiendo que la compañía está preparada para avanzar en este proyecto.

Sin embargo, subrayó que la decisión no se basará únicamente en los resultados de taquilla, sino también en el interés de los seguidores por conocer más sobre la vida de Jackson. Según un informe de Variety publicado en abril de 2026, Lionsgate consideraría aprobar una secuela si la película logra superar los 700 millones de dólares en recaudación a nivel mundial.

El filme tuvo un estreno inicial con estimaciones de entre 55 y 60 millones de dólares en el mercado estadounidense, cifra que posteriormente se ajustó a un rango de entre 65 y 70 millones. Con la inclusión del mercado internacional, las proyecciones apuntan a una apertura global cercana a los 150 millones de dólares.

 

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