Estrenan nuevo tráiler de la nueva ‘La familia Ingalls’: Netflix confirma fecha de estreno

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Netflix lanzó el primer avance oficial de 'Little House on the Prairie' (La casa de la pradera en España), la nueva versión de 'La familia Ingalls' que volverá a llevar a la pantalla la historia de Charles, Caroline, Laura y Mary en su lucha por salir adelante y establecerse en la frontera estadounidense durante el siglo XIX.

La producción llegará a la plataforma en julio con una primera temporada inspirada principalmente en el tercer libro de la popular colección escrita por Laura Ingalls Wilder.

¿Cuándo sale la nueva serie de 'La familia Ingalls' en Netflix?

La nueva adaptación de 'La familia Ingalls' llegará al catálogo global de Netflix el 9 de julio del 2026. La ficción tiene como protagonista a Alice Halsey en el papel de Laura Ingalls, una niña de personalidad fuerte, inquieta y con un marcado espíritu de independencia.

El elenco principal lo completan Luke Bracey como Charles 'Pa' Ingalls, Crosby Fitzgerald como Caroline 'Ma' Ingalls y Skywalker Hughes como Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura. Además, la serie cuenta con las actuaciones de Warren Christie como John Edwards, Jocko Sims en el rol del doctor George Tann y Maclean Fish en el papel de Adam Scott.

¿De qué tratará la nueva serie de 'La familia Ingalls'?

La historia sigue a la familia Ingalls en su decisión de dejar atrás Wisconsin para dirigirse hacia el oeste de Estados Unidos. Su objetivo es llegar a Independence, Kansas, un lugar donde esperan comenzar una nueva etapa y echar raíces de forma permanente.

A diferencia del avance presentado en abril, centrado en la narración de Laura, el nuevo tráiler ofrece más interacción entre los personajes y profundiza en los obstáculos que encontrarán al instalarse en una tierra desconocida.

Las escenas muestran a los Ingalls construyendo su hogar, adaptándose a la comunidad local y enfrentando los retos de la vida en la frontera. Entre ellos aparecen fenómenos climáticos adversos, enfermedades, incendios, la presencia de animales salvajes y los constantes riesgos de una vida marcada por la incertidumbre.

En uno de los pasajes del adelanto, Charles expresa sus dudas sobre la mudanza, mientras Caroline lo anima a seguir adelante con una frase que refleja el espíritu de la familia: '¿Cómo saberlo si no intentamos?'.