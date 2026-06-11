David Harbour se pronuncia sobre 'Stranger Things' y su salud mental: “El estrés puede provocar un comportamiento errático, me avergüenzo”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hacia el final de la aclamada serie Stranger Things, se difundió una acusación sobre el actor que interpretó durante una década al jefe de la Policía, Jim Hopper. “Para ser sincero, Millie y yo estamos trabajando en varios...Nos verán más a Millie y a mí; 10 años no fueron suficientes”, ha dicho David Harbour en una entrevista a Variety, dando por zanjada la supuesta mala relación que tenía con la actriz que dio vida a Eleven y la acusación de acoso laboral. “Hay un vínculo especial entre nosotros. La amo. Ella me ama. Trabajamos juntos durante 10 años, durante su adolescencia, interpretando a padre e hija”.

PUEDES VER: Elecciones 2026: los artistas y el antivoto

La revista buscó a la estrella británica Millie Bobby Brown y confirmó la cercanía con el actor. “Cambié muchísimo entre la primera y la quinta temporada, y David estuvo ahí durante todo ese proceso”, respondió Brown por correo electrónico. “Con el tiempo, nuestra relación se volvió mucho más colaborativa a nivel creativo. Cuando trabajas con alguien durante tantos años, podíamos exigirnos mucho emocionalmente en las escenas. Aunque la serie haya termina-do, sigo muy agradecido. Es algo que siempre recordaré y valoraré”.

En otro momento, David Harbour no desmintió que haya habido discusiones en el elenco. “En las familias, no pasa nada porque solo se trata de un desacuerdo y luego se reconcilian. El problema con una serie multimillonaria es que hay cientos de personas que quieren participar”.

El actor que se prepara para la miniserie DTF St. Louis de HBO, recordó que había temor de repetirse en cada temporada de Stranger Things. “Uno se queda sin historia. Habíamos llegado tan lejos como podíamos con estos personajes, y estábamos empezando, de forma sutil, a repetir ciertos patrones”.

David Harbour también habló del éxito y de la salud mental, pero comentó que no estaba pendiente de buscar gran-des proyectos que continuaran lo hecho con la serie. “No me preocupa tanto mantener una identidad en la industria, pero por supuesto que estás pensando cuando tienes una oportunidad. ‘¿Qué es lo más genial que podría hacer?’”.

PUEDES VER: Mariana Rondón y Marité Ugás: "Lo primero que se pierde cuando se pierde la democracia es la cultura"

A pesar de algunos desacuerdos con el guion, el actor dijo que quedó conforme con el final de Eleven. “Desde el principio de la serie, nos encanta esta niña, pero no puedes tener a una niña en Hawkins, Indiana, con poderes sobrenaturales. Simplemente no puede existir”.

El actor, quien reveló en 2018 que sufre de trastorno bipolar, definió así su episodio de crisis: “Sufro de cosas muy confusas. Creo que mucha gente tiene un amigo, un hermano o un compañero de trabajo que lidia con problemas de salud mental, y probablemente se confunden bastante cuando esa persona se deprime, tiene un episodio maníaco o una crisis”, señaló y citó al activista escocés, John Davidson, quien interrumpió los premios BAFTA profiriendo insultos racistas. “Ese pobre hombre con síndrome de Tourette y esa desafortunada situación... o reconocemos que la enfermedad mental existe o no. ¡Podemos apedrear a todos hasta la muerte si quieren!”.

Acusado de comportamiento inadecuado, Harbour atribuyó esos episodios al estrés extremo. “Puede provocar un comportamiento algo errático, y es vergonzoso, y me avergüenzo de ello. No es algo que yo elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Tener un sistema nervioso que reacciona al mundo de una manera demasiado delicada me permite disfrutar, pero también puede obligarme, en momentos de estrés extremo, a comportarme de forma un poco extraña”