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Cine y series

Muere el actor Patrick Muldoon a los 57 años: participó en ‘Salvados por la campana’ y ‘Melrose place’

El actor estadounidense Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en 'Days of Our Lives', 'Melrose Place' y ‘Salvados por la campana’, falleció a los 57 años tras un ataque cardíaco.

Patrick Muldoon se encontraba en grabación de una nueva película. Foto: deadline.
Patrick Muldoon se encontraba en grabación de una nueva película. Foto: deadline.

Patrick Muldoon falleció. La trágica noticia fue confirmada el 19 de abril por su representante a la revista Variety. El actor fue encontrado inconsciente en su hogar en Beverly Hills, después de haber tomado café con su pareja. La causa del deceso fue un ataque cardíaco, según informaron medios como TMZ y Deadline.

Tras el anuncio de su fallecimiento, numerosas figuras del entretenimiento expresaron su pesar en redes sociales. Jake Getman, quien trabajó con Muldoon en 'Little Dead Rotting Hood', recordó su amabilidad y el ambiente positivo que generaba en el set.

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¿Quién fue Patrick Muldoon?

Nacido en San Pedro, California, Patrick Muldoon se formó en la Universidad del Sur de California, donde también fue parte del equipo de fútbol americano Trojans. A lo largo de casi cuatro décadas, se convirtió en un rostro familiar en la televisión estadounidense, participando en series como ‘Salvados por la campana', 'Melrose Place' y 'Days of Our Lives'.

Su papel como Zander Barcalow en 'Starship Troopers' (1997) le otorgó reconocimiento internacional, convirtiendo la película en un clásico de la ciencia ficción. Además, Muldoon era un apasionado de la música, siendo guitarrista y vocalista principal de la banda The Sleeping Masses.

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Patrick Muldoon se emocionó por ser incluido en el reparto de nueva película

Días antes de su fallecimiento, el actor mostró su entusiasmo en redes sociales por unirse al elenco de 'Kockroach', actualmente en rodaje en Australia. En su publicación del 17 de abril, expresó: “¡Qué emoción formar parte de este increíble proyecto!”, destacando su trabajo junto a Chris Hemsworth, Taron Egerton, Alec Baldwin y Zazie Beetz.

Muldoon no solo se destacó como actor, sino que también se desempeñó como productor ejecutivo a través de su compañía Storyboard Productions. Entre sus proyectos más recientes se encuentra el thriller 'Dirty Hands', donde comparte elenco con Denise Richards y Michael Beach, con estreno previsto para finales de este año.

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