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Muere Felipe Staiti, músico de Enanitos Verdes, y su familia anuncia que no habrá velatorio ni ceremonia de despedida

El reconocido guitarrista y fundador de Enanitos Verdes falleció a los 64 años tras complicaciones de salud. A través de un comunicado, su familia agradeció las muestras de apoyo.

Enanitos Verdes pierde a uno de sus integrantes. Foto: Ocesa/difusión
Enanitos Verdes pierde a uno de sus integrantes. Foto: Ocesa/difusión

El mundo del rock latino está de luto. Felipe Staiti, guitarrista, compositor y fundador de Enanitos Verdes, falleció este lunes a los 64 años en Mendoza, Argentina, tras permanecer internado en el Hospital Italiano de dicha provincia. A través de sus redes sociales, la banda informó que, por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia de despedida.

Según se dio a conocer, el músico murió a causa de una hemorragia masiva, luego de varios meses en los que su estado de salud se encontraba deteriorado. Su fallecimiento ha generado una ola de reacciones entre colegas y seguidores, quienes lamentan la partida de una de las figuras más importantes del rock en español.

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Fallece guitarrista y fundador de Enanitos Verdes: familia del músico anuncia que no habrá velatorio

Felipe Staiti fue uno de los pilares fundamentales de Enanitos Verdes desde su creación en 1979 en Mendoza, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo. Tras la muerte de Cantero en 2022, el guitarrista asumió también el rol de vocalista principal, con el objetivo de mantener vivo el legado de la banda y continuar con sus presentaciones internacionales.

Su estado de salud ya se había visto comprometido desde finales de 2024, cuando contrajo una infección bacteriana durante una gira por México. Esta complicación, sumada a su condición de celíaco, derivó en un cuadro severo de deshidratación que lo mantuvo hospitalizado durante semanas y dejó secuelas importantes en su organismo. A pesar de ello, el músico continuó trabajando y tenía proyectos en marcha, entre ellos una gira por Estados Unidos junto a la banda Hombres G, así como la producción de un nuevo material discográfico.

Enanitos Verdes

Comunicado de Enanitos Verdes. Foto: Instgram

A través del comunicado oficial, la agrupación expresó su pesar por la pérdida y dio detalles sobre la decisión familiar: “Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años (…) Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, se lee en el mensaje.

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¿Quién fue Felipe Staiti, músico de Enanitos Verdes?

Felipe Staiti dejó una huella imborrable en la historia del rock latino. A lo largo de su carrera, participó en la creación de emblemáticos temas como ‘Guitarras blancas’ y fue parte del crecimiento sostenido de Enanitos Verdes, una banda que alcanzó reconocimiento internacional y hitos recientes, como superar los mil millones de reproducciones en Spotify con su clásico ‘Lamento boliviano’.

Su talento y estilo lo posicionaron como uno de los guitarristas más destacados de su generación. Así lo destacó Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, quien lo describió como uno de los músicos más brillantes e irreemplazables de la provincia. Además de su carrera musical, el músico también incursionó en proyectos personales, como ‘Felipe Staiti Wines’, enfocado en la producción vitivinícola en Mendoza e Italia.

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