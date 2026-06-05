Muere Anthony Head, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’ a los 72 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El mundo de la televisión y el cine está de luto. Anthony Head, reconocido actor británico por sus recordados papeles en series como 'Buffy, la cazavampiros' y 'Ted Lasso', falleció este viernes a los 72 años. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes informaron que el intérprete perdió la vida tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía.

A través de un comunicado enviado a la agencia británica Press Association, sus hijas Emily y Daisy Head informaron el fallecimiento de su padre. "Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anthony Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", expresaron las también actrices.

En el mismo mensaje, destacaron la pasión que el artista sentía por su profesión y el entusiasmo con el que desarrolló su carrera a lo largo de los años. Según señalaron, Head siempre se consideró afortunado de compartir proyectos con personas talentosas y de formar parte de producciones que marcaron a varias generaciones de espectadores.

¿Quién fue Anthony Head y en qué producciones estuvo?

Anthony Head construyó una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro, aunque alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Rupert Giles, el mentor y guía de Buffy Summers en la exitosa serie 'Buffy, la cazavampiros'. El actor formó parte del elenco principal de la producción durante seis temporadas, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos por los seguidores de la ficción.

Años después volvió a captar la atención del público con su participación en 'Ted Lasso', donde encarnó a Rupert Mannion, el polémico exdueño del club AFC Richmond, papel que desempeñó a lo largo de varias temporadas de la popular comedia deportiva.

Además de estos trabajos, Head participó en numerosas producciones televisivas británicas, entre ellas 'Doctor Who' y 'Merlín', demostrando su versatilidad en distintos géneros. Su carrera también incluyó apariciones en la pantalla grande con películas como 'La dama de hierro' (2011) y 'Percy Jackson y el mar de los monstruos' (2013), consolidando una trayectoria artística que se extendió por varias décadas.