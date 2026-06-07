Más de 27 millones de peruanos eligen hoy al nuevo presidente

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Este domingo 7 de junio se define quién ocupará el sillón presidencial durante los próximos cinco años. Solo hay dos opciones: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. La contraposición entre las ideologías de ambos políticos ha generado que, en los últimos días, los excandidatos presidenciales asuman una posición. Aunque en menor medida, también hay quienes impulsan a la ciudadanía a votar en blanco.

De esa forma, entre nuevos respaldos políticos y los últimos discursos de los candidatos, más de 27 millones de peruanos acuden este 7 de junio a las urnas para ejercer su derecho, tal como lo hicieron el 12 de abril en la primera vuelta.

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Ese día, las demoras en la instalación de mesas de sufragio y el cierre de algunos locales de votación provocaron que un sector de la derecha retomara la narrativa del fraude.

De hecho, López Aliaga espera la decisión sobre la demanda competencial que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no ir a elecciones complementarias. El Poder Judicial ya rechazó el recurso presentado en su instancia.

Con ese antecedente, el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, la PNP y las Fuerzas Armadas han promovido mejoras para evitar los problemas técnicos de la primera vuelta.

Personeros grabarán y tomarán fotos al escrutinio de votos

Lo más novedoso es que esta vez se permitirá que los personeros registren en foto y video el escrutinio de votos. Esta propuesta fue presentada por Fuerza Popular, seguida de la campaña Defensores del Perú, con la que buscan tener personeros en cada mesa de sufragio.

La ONPE recogió ese pedido y, tras dialogar con Juntos por el Perú, permitió la grabación del escrutinio. No accedió a la solicitud naranja de transmitir en vivo.

Katiuska Valencia, vocera de la ONPE, informó que los representantes de ambos partidos tuvieron un "diálogo abierto" y aceptaron la medida.

“Hemos podido dialogar bastante sobre los riesgos, limitaciones, restricciones o qué permite la ley en ese sentido. Se ha quedado como uno de los acuerdos, en el tema de grabar o no grabar, que no se pueden hacer transmisiones en vivo, pueden hacer un registro de fotografía o video de la contabilización de la cédula, pero si esa situación generará algún disturbio, los miembros de mesa podrían solicitar apoyo del orden público",declaró en su momento.

Además, precisó que el registro solo será para manejo interno.

Conteo rápido se conocerá a partir de las 8 de la noche

Sobre el cronograma de este 7 de junio, Bernardo Pachas, presidente interino de la ONPE, aseguró que a las 7.00 a. m. se aperturan las mesas de votación y, aproximadamente, a partir de las 8.00 p. m. ya se conocerán los resultados.

“Abrimos las puertas a las 6 de la mañana para que los miembros de mesa realicen la instalación correspondiente. A las 7 en punto ya deben estar operando las mesas y los electores pueden ingresar a votar. A las 5 de la tarde cerramos mesa y se inicia el escrutinio”, dijo a la prensa.

Tras ello, al promediar las 8.00 p. m. se presentará el conteo rápido. “Como solo son dos candidatos consideremos que no tomará mucho tiempo y a esa hora ya tendríamos una primera foto electoral”, anotó.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, confirmó que a las 8 de la noche estiman tener los resultados.

"Nuestro esfuerzo consiste en movilizar voluntarios en todo el país y en ciudades en el extranjero. Esperamos tener más de cinco mil personas en las diversas mesas y locales de votación, en más de cien provincias", indicó.

Más de 90 mil mesas de sufragio y 10 mil centros de votación

A nivel nacional, se instalarán 90.223 mesas de sufragio en 10.313 locales de votación.

Los voluntarios de la ONPE deberán informar de forma inmediata sobre los retrasos en la instalación o llegada del material electoral. “En la primera vuelta no pensábamos que hubiera la urgencia de transmitir información sobre la apertura de mesas, por ejemplo. Para esta ocasión sí estamos tratando de tener información en tiempo real, de tal manera que podamos actualizar de manera más seguida y de manera más fidedigna lo que está sucediendo en todo el Perú", dijo Awapara.

Fiscalización del proceso electoral

La labor de fiscalización electoral estará encabezada por el JNE, cuyos equipos verificarán la instalación de las mesas, el sufragio, el escrutinio y el repliegue del material electoral.

Informó que más de 26.000 fiscalizadores estarán desplegados en todo el país para verificar el correcto desarrollo de la jornada y fiscalizar las distintas etapas del proceso.

Asimismo, la entidad anunció que unos 2.500 fiscalizadores supervisarán específicamente la llegada y distribución del material electoral en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los centros de votación.

La institución confirmó, además, la participación de 587 observadores internacionales pertenecientes a 23 misiones electorales y organismos especializados, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB). La misión de la OEA estará integrada por 92 observadores de 21 países, mientras que la Unión Europea desplegará 50 observadores de corto plazo en diversas regiones.

A su vez, la Contraloría inició un operativo nacional que moviliza a 1.200 auditores en todo el país.

Las acciones de supervisión comenzaron con el seguimiento al envío de material destinado a las oficinas consulares peruanas en el extranjero y continuaron con su llegada a las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

Por su parte, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, informó que la Defensoría del Pueblo está disponiendo de 14.000 comisionados a lo largo y ancho del país, para una cobertura del 100% de locales y el 100% de mesas de sufragio.

Respaldos

En tanto, los protagonistas de la segunda vuelta, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, llegan al 7 de junio con nuevas adhesiones y promesas ante la ciudadanía.

Ricardo Belmont, Alfonso López Chau, George Forsyth, Yonhy Lescano, Ronald Atencio y Mesías Guevara brindaron su respaldo al candidato de Juntos por el Perú. Carlos Espá, Rafael Belaunde y Rafael López Aliaga se decidieron por Keiko.

Marisol Pérez Tello y Jorge Nieto anunciaron que votarán en blanco o viciado.

Así, los candidatos presidenciales organizaron sus cierres de campaña. Desde el 1 de junio, Sánchez inició actividades en el sur, mientras que Keiko estuvo por el norte. En ese contexto, ambos tuvieron algo en común: su cierre de campaña central se desarrolló en Lima.