Película basada en el videojuego de ‘Call of Duty’ anuncia su fecha de estreno
La adaptación cinematográfica del popular videojuego Call of Duty se estrenará el 30 de junio de 2028. Dirigida por Pete Berg, la película promete una trama centrada en la autenticidad de los combates militares.
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La primera película basada en el universo de 'Call of Duty' ha sido anunciada oficialmente por Paramount durante la CinemaCon en Las Vegas. Este proyecto se suma a la tendencia de Hollywood de llevar videojuegos a la gran pantalla, buscando captar la atención de los fanáticos de los juegos y del cine.
Con un guion de Taylor Sheridan, la película se enfocará en la representación de un grupo de soldados de élite, aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto. La producción busca ofrecer una experiencia auténtica que resuene con los seguidores de la franquicia.
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La ola de adaptaciones de videojuegos
El acuerdo entre Paramount y Activision no solo contempla la película, sino también la posibilidad de desarrollar series y otros contenidos relacionados con 'Call of Duty'. Este enfoque podría abrir nuevas oportunidades para explorar diferentes narrativas dentro del universo del videojuego.
La producción de 'Call of Duty' se une a una creciente lista de adaptaciones de videojuegos que han llegado a los cines, como 'Sonic the Hedgehog' y 'Super Mario Bros'. Este fenómeno refleja el interés de Hollywood por capitalizar el éxito de los videojuegos, creando historias que atraigan tanto a jugadores como a nuevos públicos.
El directivo de Paramount expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando: "Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera".