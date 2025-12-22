HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Fallece Vince Zampella, uno de los creadores de Call of Duty y Medal of Honor, en trágico accidente en Los Ángeles

Las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito en el que falleció Vince Zampella, cocreador de Call of Duty y figura clave en la industria de los videojuegos.

Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, falleció en un accidente de tránsito
Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, falleció en un accidente de tránsito | Foto: Call of Duty/ Composición LR

Uno de los principales exponentes de la industria de los videojuegos falleció este domingo 21 de diciembre en Los Ángeles. Se trata de Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, quien murió tras un accidente de tránsito ocurrido en una autopista de la ciudad. Según informaron las autoridades, el vehículo que conducía se salió de la carretera y chocó contra una valla de protección. Como resultado, perdió la vida en el lugar. En el auto iba también un acompañante que salió expulsado del auto y murió luego de ser trasladado a un hospital.

Hasta el momento, no se conocen detalles adicionales del accidente, como la posible participación de otros vehículos. La investigación policial continúa para esclarecer las causas, según informó el medio Daily Mail.

Vince Zampella falleció a los 55 años: su legado en los videojuegos

Los inicios de Vince Zampella en la fundación de Infinity Ward

Cofundó el estudio Infinity Ward, desde donde lideró la creación de Call of Duty, una franquicia que redefinió el género de los videojuegos de disparos en primera persona. Bajo su dirección, la saga alcanzó su etapa más aclamada por la crítica y el público con la serie original Modern Warfare.

Salida de Vince Zampella de Activision para crear Respawn Entertainment

Tras un conflicto con Activision por derechos creativos y bonificaciones, Vince Zampella abandonó Infinity Ward. En 2010, ambos fundaron Respawn Entertainment, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional. Desde este estudio, Zampella lideró el desarrollo de títulos clave como Titanfall (2014), reconocido por su innovación en mecánicas de movimiento y combate; Apex Legends (2019), que se posicionó rápidamente como uno de los principales referentes del género battle royale; y Star Wars Jedi: Fallen Order (2019), considerado una de las adaptaciones más destacadas del universo Star Wars al mundo de los videojuegos.

Vince Zampella renovó Battlefield y tuvo un gran éxito comercial

En 2021, tras el complicado lanzamiento de Battlefield 2042, Zampella asumió la dirección de la franquicia con el objetivo de encaminar su recuperación. Su liderazgo fue clave para restaurar la confianza del público y del mercado. Como resultado de esta gestión, Battlefield 6 logró superar en ventas a la última entrega de Call of Duty en diciembre de 2025, consolidándose como el videojuego más vendido del año.

