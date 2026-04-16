Registrate en nuestro boletin

Partidos de hoy, jueves 16 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el cierre de los cuartos de final de la Europa League.

Programación de los partidos de hoy, jueves 16 de abril. Foto: composición LR/AFP/Cienciano/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, jueves 16 de abril. Foto: composición LR/AFP/Cienciano/Sporting Cristal

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves, 16 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Europa League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cienciano saldrá a buscar el triunfo de local para ubicarse en lo más alto de su grupo en Copa Sudamericana. Por su parte, Sporting Cristal tendrá la dura misión de visitar a Palmeiras por Libertadores.

Partidos de la Europa League HOY

  • Celta de Vigo vs Friburgo
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Nottingham Forest vs Porto
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4, Disney Plus
  • Aston Villa vs Bologna
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Betis vs Sporting Braga
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

  • Lanús vs Always Ready
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Palmeiras vs Sporting Cristal
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Flamengo vs Independiente Medellín
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Peñarol vs Platense
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Atlético Mineiro vs Juventud
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Tigre vs Macará
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Bragantino vs Blooming
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • San Lorenzo vs Deportivo Cuenca
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Cienciano vs Academia Puerto Cabello
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus

Partidos de HOY en Sudamericano Sub-17

  • Brasil vs Colombia
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Ecuador vs Argentina
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports.
