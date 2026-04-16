Partidos de hoy, jueves 16 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el cierre de los cuartos de final de la Europa League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves, 16 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Europa League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Cienciano saldrá a buscar el triunfo de local para ubicarse en lo más alto de su grupo en Copa Sudamericana. Por su parte, Sporting Cristal tendrá la dura misión de visitar a Palmeiras por Libertadores.
Partidos de la Europa League HOY
- Celta de Vigo vs Friburgo
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Nottingham Forest vs Porto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 4, Disney Plus
- Aston Villa vs Bologna
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Betis vs Sporting Braga
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Lanús vs Always Ready
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Palmeiras vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Flamengo vs Independiente Medellín
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Peñarol vs Platense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Atlético Mineiro vs Juventud
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Tigre vs Macará
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Bragantino vs Blooming
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- San Lorenzo vs Deportivo Cuenca
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Cienciano vs Academia Puerto Cabello
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
Partidos de HOY en Sudamericano Sub-17
- Brasil vs Colombia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports
- Ecuador vs Argentina
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports.