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Política

Presentan libro sobre el movimiento digital “Keiko no va” en elecciones

La obra de Emilia Moscoso Carbonel analiza el antifujimorismo en redes sociales y su papel durante las elecciones de 2016.

Presentan libro póstumo de Emilia Moscoso sobre el movimiento “Keiko no va” y el rol de las redes en la política | Foto: difusión
Presentan libro póstumo de Emilia Moscoso sobre el movimiento “Keiko no va” y el rol de las redes en la política | Foto: difusión

El libro póstumo Elecciones 2016, colectivos virtuales y sociedad. El caso “Keiko no va”, de la investigadora Emilia Moscoso Carbonel, será presentado este viernes 17 de abril en el Cercado de Lima, en una actividad organizada por el grupo editorial Estación La Cultura, bajo su sello Animal Siniestro.

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La publicación ofrece una reflexión crítica sobre el surgimiento y desarrollo del movimiento antifujimorista “Keiko no va” en redes sociales durante las elecciones presidenciales de 2016, en un contexto en el que las plataformas digitales comenzaban a transformar las formas de participación ciudadana.

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A partir de este caso, la autora analiza factores como la identidad colectiva, la ideología, los niveles de organización y las redes de comunicación que sostuvieron esta movilización.

Además, examina los elementos de la acción colectiva desde enfoques teóricos como el comportamiento colectivo, los nuevos movimientos sociales y las estructuras de oportunidad política.

Obra póstuma

El libro adquiere un carácter especial al tratarse de una obra póstuma. Moscoso concluyó esta investigación como tesis de la Maestría en Sociología, con mención en Estudios Políticos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pero no llegó a sustentarla antes de su fallecimiento este año. Su publicación permite que el trabajo sea ahora accesible para investigadores, estudiantes y lectores interesados en la política contemporánea.

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La autora fue licenciada en Bibliotecología y desarrolló investigaciones vinculadas a la gestión de la información, la sociología política y los estudios sobre ciudadanía. Publicó artículos en revistas académicas y participó en el libro colectivo Violencia de Estado en el Perú: del Conflicto Armado Interno (1980-2000) a la Generación del Bicentenario.

La presentación contará con la participación de Johel Pozo y Eduardo Arroyo Laguna, y se realizará a las 8.00 p. m. en La Casona, ubicada en la avenida 9 de diciembre 203, en el Cercado de Lima.

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