Elecciones 2026: artistas instan a los peruanos a votar

“No al nulo o viciado”, comentaron varios artistas en sus redes sociales. Aunque en los últimos días algunas figuras del cine, del teatro y de la música dieron a conocer su apoyo a determinado candidato, el día de las elecciones la mayoría solo alentó a los peruanos a que ejerzan su derecho a voto. Otros continuaron apoyando la iniciativa ‘Por estos no’.

“Ya estoy lista para ir a votar con esperanza. Gracias a todos los que están cumpliendo su rol como miembros de mesa. Chicos, no dejen de venir, su voz importa muchísimo y vamos, Perú, que hoy ganamos todos si elegimos pensando y con el corazón por nuestro país”, dijo la actriz Mayella Lloclla en un video compartido en sus redes sociales. “A elegir con el corazón y mucha conciencia”.

Antes del domingo, algunos utilizaron sus redes sociales para comunicar que había que dejar las diferencias y pensar en la mejor opción. “Las elecciones ya dejaron de ser preferencias por ideologías, por corrientes de izquierda o de derecha. Básicamente, es elegir entre gente que miente o gente que dice la verdad. Gente que es proba o corrupta. Eso nos convierte, más que en electores, nos convierte en cómplices o no”, escribió László Kovács.

El día de las elecciones, artistas que participaron en las marchas como Mónica Sánchez, compartieron información para votar correctamente. Susana Baca, quien había hecho un pronunciamiento hace una semana, posteó la canción que grabó con 25 artistas. La ganadora del Grammy se sumó a la iniciativa de ‘Artistas contra la corrupción’ y canta la parte final de ‘Por estos no’.

Pero también otros hablaron de tomar una posición frente a ideas que hicieron daño a la democracia en los últimos años. En ese sentido, Tatiana Astengo volvió a cuestionar al partido que tuvo mayoría en el Congreso. “No puedes llamarte buena persona y decir que amas al Perú...son muchos años y miles de acciones demostradas que atentan siempre contra los ciudadanos. Hazte un favor y no seas cómplice”.

Por su lado, Christian Ysla alentó a sus seguidores a ir a las urnas a pesar del desencanto en la clase política. “Hoy son las elecciones. Sé que muchos, viendo las encuestas estamos desmotivados. Pero seamos fieles a nuestras creencias y vayamos a votar. No al nulo o viciado”.

Una de las figuras que fue cuestionada fue Raúl Romero. El cantante cumplió su rol como miembro de mesa en Madrid, pero tras difundirse su fotografía, algunos usuarios recordaron su reunión con Rafael López Aliaga en un evento en España y sus declaraciones de apoyo al fujimorismo en los 90.

En Instagram, Cindy Díaz, una de las actrices que cuestionó los cambios en la ley de cine, recordó que no todo termina tras las elecciones. “Salga quien salga, el pueblo vigila. El poder está en la voz del pueblo”.

La directora de Un mundo para Julius, Rossana Díaz Costa, quien es parte del colectivo En defensa del cine peruano, comentó: “A votar contra el pacto mafioso. Con esperanza a pesar de que todo parece perdido”. Desde el gremio de cineastas también se compartió la publicación de Cinemateca Perú, recordando los nombres de los congresistas que impulsaron la actual ley de cine que perjudica, sobre todo, al cine regional. “Aquí los que por insistencia están matando el cine peruano. No votes por los que se oponen a la creación de una cinemateca nacional. Sin memoria no hay cine y sin cine no hay identidad”.

En la red:

"Temblor electoral. Hasta la Tierra está furiosa de lo pésimo que vota la mayoría en Lima. No creo que haya nada que celebrar".

Eduardo Adrianzén

Dramaturgo.

"Hoy millones de peruanos están llamados a elegir. El Perú intenta reiniciar su sistema político. Tengo esperanza. Tengo miedo. Tengo fe".

Nicole Zignago

Cantante y compositora

"Que 75 locales de votación hayan tenido retrasos ¡¡¡No es fraude!!! Como sabe que no pasa, chilla fraude. No es fraude, es ineficiencia".

Ebelin Ortiz

Actriz y candidata a diputada