Series online completas: ¿cuáles son las páginas para ver de manera segura y gratis?

Hoy en día no es necesario contar con un servicio pagado de streaming de contenido multimedia por Internet para visualizar series, pues esta misma plataforma digital nos proporciona una variedad de páginas que nos facilitan contenidos, online y totalmente gratis.

Si bien plataformas como HBO, Netflix o Amazon Prime ponen a disposición de sus usuarios series online de manera legal y segura, estas realizan por el servicio un cobro mensual que, en algunos casos, no está al alcance de los consumidores.

Ante ello, surgen diversas alternativas vía internet que te facilitan la visualización de tus filmes favoritos, incluso según la categoría que prefieres. Estas series online son difundidas a través de las plataformas que mencionaremos a continuación, de manera gratuita y, generalmente, en todas las temporadas disponibles.

Otra opción también es YouTube, el cual cuenta con canales de cine online para ver series y documentales que no infringen los derechos de autor. Además, la plataforma de videos más vista del mundo, pone a disposición de los usuarios, películas completas y, al igual que en los anteriores casos, totalmente gratis.

Series de terror, drama, románticas, de adolescentes, zombies, además de estrenos, en las páginas de series online, completas y en HD, que te mostraremos a continuación.

Páginas para ver series online de estrenos

Las mejores series como Game of Thrones, The Walking Dead, La Casa de Papel, entre otras pueden ser vistas sin restricciones, traducidas y subtituladas, en full HD de forma legal y segura:

Una página que te ofrece series en estreno y de diferentes categorías, además de películas y más, es Pelisplay.tv, plataforma gratuita y segura para ver las más recientes producciones. Su fácil acceso y orden según categorías, permiten una buena experiencia para el usuario.

Pelisplus.com es otra página que te permite ver series y películas en estreno. Incluso posee una opción para elegir el año de producción de tu serie favorita.

Páginas para ver series gratis románticas

Pelisplay.tv comparte series románticas, cuyas historias cautivaron a miles de personas en el mundo. Mezclas de comedia, amor y drama se convierten sin duda en una buena opción para ser vistas en familia. Míralas totalmente gratis.

Series24 es otra página que comparte con los intyernautas series románticas, todas las temporadas y capítulos completos en latino, subtitulados y gratis. Una opción más para disfrutar de este género.

Páginas para ver series completas de terror

MiraDeTodo.To y Vidcorn.tv comparte series del género de terror, por temporadas completas en audio latino, subtitulados y gratis. The Walking Dead, Fear The Walking Dead, The Vampires Diaries, entre otras, aparecen en su lista de reproducción.

Páginas para ver series completas de drama

Dilo.nu es y PelisPlay son dos páginas que al parecer poseen muchos usuarios, y parte del éxito se debe a que también cuenta con contenido exclusivo y variado. Permite visualizar series completas y de manera segura.