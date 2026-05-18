El delantero pidió disculpas tras la polémica reacción que protagonizó luego de la derrota ante Atlético Grau. Foto: Composición LR

El delantero pidió disculpas tras la polémica reacción que protagonizó luego de la derrota ante Atlético Grau. Foto: Composición LR

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Luego de quedar en el centro de la polémica por patear la camiseta de Universitario de Deportes tras la derrota ante Atlético Grau, José el ‘Tunche’ Rivera decidió hablar públicamente y pedir disculpas a la hinchada por la reacción que protagonizó en el Monumental de ATE el último viernes.

El incidente ocurrió tras la caída de Universitario por 2-0 frente al conjunto piurano por el Torneo Apertura. Apenas terminó el encuentro, las cámaras captaron al delantero visiblemente frustrado, arrojando la camiseta crema al suelo y luego pateándola, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una ola de críticas por parte de los aficionados merengues.

José Rivera pidió disculpas tras polémica reacción en Universitario

Tras lo ocurrido, en declaraciones para ‘Fútbol en América’, el futbolista de 29 años reconoció que actuó impulsado por la frustración del momento y aseguró que nunca tuvo la intención de faltarle el respeto al club ni a la hinchada.

“Me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando. No medí la consecuencia, la verdad. […] Tiré la camiseta. Creo que, si se me hubiese atravesado un cono o cualquier cosa, lo hubiera pateado. No fue exactamente por falta de respeto a la hinchada o a Universitario”, comentó.

En esa misma línea, aprovechó las cámaras para dirigirse directamente a los aficionados cremas, pedir disculpas por lo sucedido y reconocer la molestia que pudo generar tras difundirse las imágenes de su reacción en el campo.

“Quisiera pedir disculpas; ustedes saben que yo no soy de actuar así. Nunca fue mi intención faltar al respeto a Universitario o a la hinchada. Asumo cualquier cosa que la hinchada pueda estar pensando de mí en estos momentos o la cólera que me deben de tener. Quería detenerme un segundo y poder hablar con ustedes, poder mandarles este mensaje. Creo que quizá no sirva de nada, pero aquí estoy dando la cara, como siempre lo he hecho”, sostuvo.

Universitario abrió proceso disciplinario contra José Rivera

A través de un comunicado, Universitario informó que el ‘Tunche’ no será considerado en las próximas convocatorias del equipo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el respeto a nuestros símbolos, valores e identidad institucional”, señaló el cuadro crema.

La medida adoptada por el club busca hacer respetar el reglamento interno y la identidad de la institución. Tras difundirse el video en el que José Rivera lanzó y pateó la camiseta crema, el delantero ofreció disculpas públicas y aseguró sentirse avergonzado por lo ocurrido.