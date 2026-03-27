La película "Un mundo para Julius" regresa a las salas de cine

La famosa novela de Alfredo Bryce, 'Un mundo para Julius', tuvo su adaptación cinematográfica, la cual estuvo a cargo de la cineasta y escritora Rossana Díaz Costa. Como bien sabemos los seguidores del recordado escritor, quien falleció el pasado 10 de marzo, no pocas veces se tuvo la intención de llevar al cine esta novela, la cual permite distintas lecturas gracias a la configuración moral que el escritor hizo de su pequeño protagonista.

En el año 2021, Rossana Díaz Costa estrenó la homónima película. Había mucha expectativa y el Julius que nos presentó cumplió con las expectativas a razón del enfoque social que se le dio al proyecto; enfoque que no descuidó, hay que subrayar, la dimensión emocional en conflicto de sus protagonistas (presente en cada página de la celebrada novela). A la película le fue bien en público y crítica, y el primer satisfecho con ella fue el propio Alfredo Bryce.

Pues apunten: desde el jueves 26 de marzo, en Cinemark Jockey Plaza, Cineplanet San Miguel, Movietime Basadre, Cinestar Breña y Cinestar Excelsior se ha vuelto a proyectar la película en homenaje a la memoria de Bryce.

Esta película ha servido de gancho para que las nuevas generaciones se acerquen a la novela más celebrada de quien quizá haya sido el autor literario más querido del país. Este es un proyecto en el que Rossana Díaz Costa estuvo trabajando durante muchísimos años. Cuando muchos le decían que se trataba de una película imposible debido a sus múltiples capas temáticas, la directora y escritora no se desanimó. Su vuelta a las salas es igualmente un reconocimiento para ella. Vayan a ver 'Un mundo para Julius', la película.