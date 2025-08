La compañía REacting Theater, fundada por las actrices Jimena Rosas (Perú), Martina Demaio y Clarita De Gennaro (Argentina), estrenará ‘Short Play Series. Vol. 1: Inception’, su primera producción, este domingo 31 de agosto, a las 5:00 p. m. en Nueva York (4:00 p. m. en Lima). En esta oportunidad, el talento peruano se hace presente con ‘Blood of my blood’, una pieza de Claudia Sacha que conecta directamente con las raíces y el drama familiar latino.

La puesta en escena está compuesta por tres obras cortas traducidas al inglés y con un enfoque actoral íntimo, entre las que destacan, además de ‘Blood of my blood’, las piezas ‘Tequila in a cup’, de Tomás Caia (Argentina); y ‘The distraction’, de Sebastián Rigolino (Argentina). Las entradas online se pueden encontrar a través de la cuenta de Instagram de REacting Theater (@reactingtheater) a $5.

El montaje tendrá lugar en Caveat NYC, reconocido espacio de artes escénicas alternativo en Manhattan, y contará con un livestream accesible para todo el mundo, incluyendo el Perú. En las obras, las actrices interpretan múltiples personajes en un formato tipo cabaret y generan una conexión directa con la audiencia, sin artificios ni cuarta pared.

La serie incluye 'Blood of my blood', escrita por Claudia Sacha, junto a otras dos obras argentinas. Foto: difusión.

Jimena Rosas busca internacionalizar el talento peruano



Jimena Rosas, cofundadora de REacting Theater, se mostró orgullosa de que una obra peruana llegue a la Gran Manzana. “El hecho de que haya un livestream significa que el teatro peruano puede estar presente en Nueva York y, al mismo tiempo, en las casas de Lima, Cusco, Trujillo o cualquier rincón del país”, afirma Rosas, quien además acaba de grabar para la serie ‘Evil Lives Here’ de HBO e Investigation Discovery.

“Queremos que el público peruano sienta que esta compañía también les pertenece porque llevamos la identidad latina en cada obra. Quiero que este proyecto también sea una vitrina para el talento de mi país”, expresa Jimena, quien espera que la propuesta se expanda con nuevas obras, artistas invitados y más funciones.

REacting Theater es, según la empresa, una de las primeras compañías de teatro latino co-creada por una artista peruana en Nueva York. Con una propuesta íntima y experimental, busca tender un puente cultural entre Latinoamérica y Estados Unidos, llevando la dramaturgia latina a la escena neoyorquina e impulsando nuevas voces hispanas en una de las ciudades más importantes para las artes escénicas.