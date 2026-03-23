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Valerie Perrine muere a los 82 años: actriz de ‘Superman, la película’ y nominada al Oscar

La actriz norteamericana Valerie Perrine era conocida por interpretar papeles subidos de tono, pero su carrera dio un giro al ser nominada al premio Óscar en 1974 por su papel de una esposa striper en ‘Lenny’.

La muerte de Valerie Perrine fue anunciada por su amiga Stacey Souther. Foto: Deadline.
La muerte de Valerie Perrine fue anunciada por su amiga Stacey Souther. Foto: Deadline.

Valerie Perrine, actriz que se hizo un nombre en Hollywood gracias a su participación en películas como ‘Superman: la película’ (1978) y Lenny (1974), falleció el 23 de marzo, a los 82 años, en su domicilio en Los Ángeles, California.

El anuncio fue hecho por Stacey Souther, amiga de la actriz, a través de la página GoFundMe, plataforma que viene siendo utilizada para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos funerarios de Perrine.

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¿De qué murió Valerie Perrine?

Según Stacey Souther, amiga de Valerie Perrine, murió tras varios años luchando contra el Parkinson, enfermedad que fue deteriorando su salud con el paso del tiempo.  

"Valerie Perrine se entregó por completo a su arte, a sus fans y a su vida, con gracia, humor y un espíritu indomable que ni siquiera el Parkinson pudo extinguir del todo. Asegurémonos de que su último capítulo se escriba con la misma dignidad y amor que nos brindó a todos", escribió.

La actriz, de 82 años, fue nominada al premio Óscar en 1974 por su papel en la cinta ‘Lenny’. Sin embargo, alcanzó gran popularidad tras participar en dos películas de Superman, donde interpretó a Eve Teschmacher, secretaria del villano Lex Luthor.

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¿Quién fue Valerie Perrine?

Valerie Perrine nació el 3 de septiembre de 1943 en Texas. Antes de convertirse en actriz, se desempeñó como bailarina en Las Vegas a finales de los años 60. Su debut cinematográfico llegó en 1972 con la película ‘Slaughterhouse-Five', donde dio vida a una modelo de Playboy que fue secuestrada por alienígenas.

En ese entonces, Perrine era conocida por asumir papeles subidos de tono. Sin embargo, su carrera dio un giro en 1974, cuando fue nominada al premio Óscar por su actuación en ‘Lenny’, donde dio vida a la esposa stripper del protagonista Lenny Bruce, interpretado por Dustin Hoffman.

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