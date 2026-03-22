Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy la Cazavampiros’, a sus 54 años: falleció mientras dormía

El personaje de Nicholas Brendon era el mejor amigo de Buffy en 'Buffy la cazavampiros'. Foto: Deadline.

El personaje de Nicholas Brendon era el mejor amigo de Buffy en 'Buffy la cazavampiros'. Foto: Deadline.

Nicholas Brendon, quien alcanzó la fama internacional a través de su participación en las siete temporadas de la serie, 'Buffy, la cazavampiros', dejó un legado artístico que va más allá de su carrera en la actuación. En los últimos años, se dedicó a la pintura, una pasión que compartía con sus seres queridos.

El intérprete, que también tuvo un paso por otras producciones como 'Criminal Minds', enfrentó problemas de salud mental y abuso de sustancias, pero se mostraba optimista sobre su futuro en el momento de su fallecimiento.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

A lo largo de su vida, Nicholas Brendon enfrentó varios desafíos relacionados con el abuso de sustancias y problemas de salud mental. A pesar de sus arrestos por delitos como vandalismo y resistencia a la autoridad, su familia enfatizó que estaba recibiendo tratamiento y medicación para gestionar su diagnóstico.

Sus seres queridos informaron que el actor falleció mientras dormía a causas naturales, según comunicado publicado por su familia.

El actor había sido abierto sobre sus luchas, lo que le permitió conectar con muchos de sus seguidores que también enfrentaban problemas similares. Su historia se convierte en un recordatorio de la importancia de la salud mental y el apoyo en momentos difíciles.

Nicholas Brendon saboreó la fama en 'Buffy, la cazavampiros'

Nicholas Brendon se convirtió en un ícono de la cultura pop gracias a su interpretación de Xander Harris, el mejor amigo de Buffy Summers, en 'Buffy, la cazavampiros'. La serie, que se emitió entre 1997 y 2003, se ha mantenido como un referente en el género de fantasía y terror, y Brendon se ganó el cariño de los fans por su carisma y humor.

Además de su papel en 'Buffy', Brendon participó en otras producciones televisivas, destacando su actuación en 'Criminal Minds', donde interpretó a Kevin Lynch. Su versatilidad como actor le permitió explorar diferentes facetas en su carrera, aunque siempre será recordado por su papel en la serie de culto.