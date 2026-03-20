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Chuck Norris: esto es lo que se sabe sobre la muerte del famoso actor a sus 86 años de edad

Chuck Norris murió en Hawái, rodeado de sus seres queridos, y los fans lamentaron la partida de la estrella de Hollywood que dominó la taquilla mundial en los años 80 con sus películas de acción.

Chuck Norris también compartió pantalla con el mítico Bruce Lee. Foto: Composición LR/TMZ/Instagram.
Chuck Norris también compartió pantalla con el mítico Bruce Lee. Foto: Composición LR/TMZ/Instagram.

La muerte de Chuck Norris ha conmovido al mundo del espectáculo y las artes marciales. La leyenda del cine de acción de Hollywood falleció a los 86 años el jueves 19 de marzo en Hawái. Su familia fue la encargada de dar la triste noticia, y seguidores de todo el orbe lamentaron su partida.

Sin embargo, muchos se preguntan de qué murió el protagonista de la serie 'Walker, Texas Ranger', ya que a inicios de marzo se le veía en buen estado de salud, celebrando su cumpleaños y compartiendo un video en el que entrenaba junto a su instructor. “No envejezco, subo de nivel”, dijo recientemente el actor que dominó la taquilla mundial en los años 80.   

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¿De qué murió Chuck Norris, leyenda del cine de acción?

En el comunicado en el que la familia de Chuck Norris informó sobre su fallecimiento no se reveló la causa exacta de su muerte. Prefirieron mantener en privado esos detalles específicos.

Sin embargo, la estrella de Hollywood habría perdido la vida tras una emergencia médica inesperada. La web TMZ informó el pasado jueves que Norris se encontraba entrenando con normalidad en la isla de Kauai, en Hawái, pero horas después sufrió un problema de salud que obligó a trasladarlo a una clínica. Pese a ser internado de emergencia, según los reportes, se encontraba de buen humor y bromeando con el personal médico.

PUEDES VER: Chuck Norris es hospitalizado en Hawái tras sufrir una emergencia médica a los 86 años

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