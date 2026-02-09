HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko reaparece y sigue el festín de la franja electoral | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Protagonista de ‘La reina del flow’, Carolina Ramírez, anuncia su primer embarazo a los 42 años: “Los tiempos son perfectos”

La actriz de la 'Reina del flow' compartió una noticia que conmovió a sus seguidores y explicó por qué decidió vivir este momento lejos de todo.

Carolina Ramírez anunció su avanzado embarazo tras estar alejadas de las redes.
Carolina Ramírez anunció su avanzado embarazo tras estar alejadas de las redes. | Foto composición LR / Google / Instagram Carolina Ramírez

Carolina Ramírez atraviesa uno de los capítulos más importantes de su vida personal. La actriz colombiana, reconocida por su papel protagónico en 'La reina del flow', confirmó que se encuentra embarazada a los 42 años, noticia que sorprendió y emocionó a sus seguidores.

El anuncio llegó a través de una publicación íntima en redes sociales, donde la artista explicó los motivos de su prolongada ausencia digital. Con palabras sinceras, reveló que decidió guardar este proceso en privado durante varios meses, priorizando la tranquilidad y el cuidado emocional.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: 'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

lr.pe

Carolina Ramírez anuncia embarazo y explica su silencio en redes

En el inicio de su mensaje, Carolina ofreció disculpas por su distancia virtual y confesó que se encontraba enfocada en otros planes personales. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, escribió la actriz.

La intérprete explicó que, pese al reciente estreno de la tercera temporada de 'La reina del flow', prefirió no exponerse como de costumbre. Su decisión respondió a la necesidad de vivir esta etapa con serenidad, lejos de cámaras y compromisos públicos.

Carolina Ramírez anuncia su avanzado embarazo.

Carolina Ramírez anuncia su avanzado embarazo.

Carolina Ramírez hace reflexión sobre la maternidad

Carolina Ramírez reflexionó sobre la maternidad desde una mirada profunda y consciente. “A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, expresó con firmeza.

La actriz de la 'Reina del flow' también reveló que la noticia la encontró en una selva maya, espacio que le brindó paz y conexión personal. Alejada de los sets y las grabaciones, ese entorno acompañó un momento que definió como transformador.

La importancia de la familia para Carolina Ramírez, protagonista de la 'Reina del flow'

Para Carolina y su pareja, Martín, formar una familia siempre fue un sueño compartido. La actriz aseguró que ambos viven esta etapa con ilusión y respeto. “Nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”, señaló.

Ramírez reconoció que el camino traerá desafíos, aunque afirmó sentirse preparada para afrontarlos. Además, dejó en claro que no desea conocer el sexo del bebé antes del nacimiento. “Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca, será una sorpresa”, afirmó.

PUEDES VER: La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: fecha de estreno, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie colombiana

lr.pe

Así comenzó la historia de amor de Carolina Ramírez y Martín

La relación no nació en un set de grabación. El primer contacto surgió por Instagram, cuando Carolina escribió a Martín para colaborar con donaciones destinadas al rescate de perros, una causa que ambos comparten.

Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció lejos de la exposición mediática. Fue a mediados de 2024 cuando comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales, compartiendo viajes, encuentros familiares y momentos cotidianos que consolidaron la relación.

Notas relacionadas
La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: fecha de estreno, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie colombiana

La Reina del Flow 3 capítulo 20 al 40 en Netflix: fecha de estreno, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie colombiana

LEER MÁS
'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

'La reina del flow 3': cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

LEER MÁS
Es falso que la actriz Carolina Ramírez ha fallecido: se trataría de estafas "phishing"

Es falso que la actriz Carolina Ramírez ha fallecido: se trataría de estafas "phishing"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

LEER MÁS
Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

LEER MÁS
¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en plena 'juerga'

¡Vuelve con ampay 'bomba'! Magaly Medina mostrará pruebas contra conocido "esposo ejemplar" que fue captado en plena 'juerga'

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Parque de las Leyendas celebrará San Valentín bajo las estrellas con evento nocturno especial este 14 de febrero

Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: "No apreciamos evidencia de falta"

Rosangella Barbarán habría infringido la neutralidad electoral, advierte informe de fiscalización del JEE

Espectáculos

Magaly TV: La Firme' EN VIVO HOY: a qué hora inicia y cómo ver el regreso de Magaly a la televisión peruana en ATV este 2026

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

Ernesto Pimentel sufre incidente en pleno concierto de Corazón Serrano en San Marcos: falla técnica empaña su presentación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosangella Barbarán habría infringido la neutralidad electoral, advierte informe de fiscalización del JEE

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimir Cerrón reaparece en vivo desde la clandestinidad y confirma que está en el Perú: "No huyo de la justicia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025