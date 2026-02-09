Carolina Ramírez anunció su avanzado embarazo tras estar alejadas de las redes. | Foto composición LR / Google / Instagram Carolina Ramírez

Carolina Ramírez anunció su avanzado embarazo tras estar alejadas de las redes. | Foto composición LR / Google / Instagram Carolina Ramírez

Carolina Ramírez atraviesa uno de los capítulos más importantes de su vida personal. La actriz colombiana, reconocida por su papel protagónico en 'La reina del flow', confirmó que se encuentra embarazada a los 42 años, noticia que sorprendió y emocionó a sus seguidores.

El anuncio llegó a través de una publicación íntima en redes sociales, donde la artista explicó los motivos de su prolongada ausencia digital. Con palabras sinceras, reveló que decidió guardar este proceso en privado durante varios meses, priorizando la tranquilidad y el cuidado emocional.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Carolina Ramírez anuncia embarazo y explica su silencio en redes

En el inicio de su mensaje, Carolina ofreció disculpas por su distancia virtual y confesó que se encontraba enfocada en otros planes personales. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, escribió la actriz.

La intérprete explicó que, pese al reciente estreno de la tercera temporada de 'La reina del flow', prefirió no exponerse como de costumbre. Su decisión respondió a la necesidad de vivir esta etapa con serenidad, lejos de cámaras y compromisos públicos.

Carolina Ramírez anuncia su avanzado embarazo.

Carolina Ramírez hace reflexión sobre la maternidad

Carolina Ramírez reflexionó sobre la maternidad desde una mirada profunda y consciente. “A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, expresó con firmeza.

La actriz de la 'Reina del flow' también reveló que la noticia la encontró en una selva maya, espacio que le brindó paz y conexión personal. Alejada de los sets y las grabaciones, ese entorno acompañó un momento que definió como transformador.

La importancia de la familia para Carolina Ramírez, protagonista de la 'Reina del flow'

Para Carolina y su pareja, Martín, formar una familia siempre fue un sueño compartido. La actriz aseguró que ambos viven esta etapa con ilusión y respeto. “Nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices”, señaló.

Ramírez reconoció que el camino traerá desafíos, aunque afirmó sentirse preparada para afrontarlos. Además, dejó en claro que no desea conocer el sexo del bebé antes del nacimiento. “Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca, será una sorpresa”, afirmó.

Así comenzó la historia de amor de Carolina Ramírez y Martín

La relación no nació en un set de grabación. El primer contacto surgió por Instagram, cuando Carolina escribió a Martín para colaborar con donaciones destinadas al rescate de perros, una causa que ambos comparten.

Con el paso del tiempo, el vínculo se fortaleció lejos de la exposición mediática. Fue a mediados de 2024 cuando comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales, compartiendo viajes, encuentros familiares y momentos cotidianos que consolidaron la relación.