Matt Clark estuvo en el ejército estadounidense antes de convertirse en actor. Foto: The reporter.

Matt Clark estuvo en el ejército estadounidense antes de convertirse en actor. Foto: The reporter.

Matt Clark falleció el domingo 15 de marzo en Austin, Texas, según informó su hija, la productora Amiee Clark, a The Hollywood Reporter. “Amaba y respetaba su trabajo, pero no estaba interesado en la fama. Se sentía muy afortunado por su carrera”, compartió su familia en un comunicado sobre el actor de 89 años.

La película con la que muchos recuerdan a Clark es ‘Volver al futuro 3’, donde interpretó a un cantinero que atiende a Marty McFly (Michael J. Fox), producción que, según cinéfilos, marcó un antes y un después en la industria cinematográfica.

¿De qué murió Matt Clark?

La hija de Matt Clark informó tiempo atrás que había sufrido una lesión en la espalda. Por esa razón, necesitaba realizarse una cirugía. Justamente, eso provocó su fallecimiento, ya que no soportó la intervención.

El actor también es reconocido por actuar junto a Robert Redford en ‘Jeremiah Johnson’ (1972) y ‘Brubaker’ (1980) de Sydney Pollack; en esta última, interpretó a Purcell, el antiguo secretario del alcalde, en uno de sus papeles más conocidos; y frente a Eastwood en ‘The Beguiled’ (1971), ‘The Outlaw Josey Wales’ (1976) y ‘Honkytonk Man’ (1982) de Don Siegel.

El trabajo de Clark en el género western también incluyó ‘Will Penny’ (1967), ‘Monte Walsh’ (1970), ‘Macho Callahan’ (1970), ‘The Culpepper Cattle Co.’ (1972), ‘The Great Northfield Minnesota Raid’ (1972), ‘Pat Garrett and Billy the Kid’ de Sam Peckinpaugh (1973), ‘Hearts of the West’ de Howard Zieff (1975), ‘Kid Vengeance’ (1976), ‘The Legend of the Lone Ranger’ (1981) y ‘A Million Ways to Die in the West’ (2014).

“¡Me encantaban!”, dijo Clark en una entrevista de 1991. “Era como siempre soñabas de niño: ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar”.

Matt Clark estuvo en el ejército estadounidense antes de ser actor

Matt Clark nació en Washington el 25 de noviembre de 1936 y se crió en Arlington, Virginia. Su padre, Frederick, construía barcos y muebles, y su madre, Theresa, era maestra de escuela.

Pasó dos años en el ejército estadounidense y estudió administración de empresas en la Universidad George Washington antes de dejarla para dedicarse a la actuación.

Clark hizo su debut en la gran pantalla en ‘Black Like Me’ (1964), protagonizada por Janes Whitmore, e interpretó a un punk sureño en la película ganadora del Oscar a la mejor película, ‘In the Heat of the Night’ (1967).