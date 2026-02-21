La historia de Dunk y Egg llega a su fin Foto: Composición LR | Hbo Max

El domingo 22 de febrero se estrena el capítulo final de 'El caballero de los siete reinos', la precuela que narra la historia de Ser Duncan el Alto y Egg, el joven que más adelante se convertirá en Aegon V Targaryen. Si no quieres perderte el desenlace, aquí te contamos a qué hora se estrena, dónde verlo y qué se sabe sobre una posible segunda temporada.

¿A qué hora se estrena el capítulo final de 'El caballero de los siete reinos'?

El episodio final se estrenará el domingo 22 de febrero a las 10:00 p.m. (hora de Perú) a través de HBO Max.

Horarios por país en América Latina

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 9:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 11:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 12:00 a.m. (madrugada del 23 de febrero)

¿Dónde ver el capítulo final de 'El caballero de los siete reinos'?

La serie está disponible exclusivamente en HBO Max bajo suscripción en Perú y el resto de América Latina. Además, el episodio también será emitido en los canales de HBO dentro de la programación de televisión por cable.

¿De qué tratará el capítulo final de 'El caballero de los siete reinos'?

El último episodio, titulado 'The Morrow', abordará las consecuencias emocionales y políticas tras la trágica muerte del príncipe Baelor Targaryen. Tras ello, Ser Duncan el Alto atraviesa una profunda crisis de conciencia. En paralelo, figuras clave como Lyonel Baratheon y el heredero Valarr Targaryen comienzan a mover sus piezas en un tablero político que anticipa una nueva guerra.

El destino de Dunk y Egg quedará sellado tras un decisivo encuentro con el príncipe Maekar, quien obligará al caballero errante a elegir entre la estabilidad de la corte o la libertad.

¿Habrá segunda temporada de 'El caballero de los siete reinos'?

Sí. Antes incluso del estreno de la primera entrega, HBO confirmó la renovación de la serie para una segunda temporada, como parte de la expansión televisiva del universo creado por George R. R. Martin.

¿En qué libro se basa 'El caballero de los siete reinos'?

La serie adapta los relatos conocidos como 'Cuentos de Dunk y Egg', que forman parte del universo de 'Canción de hielo y fuego'.

Las novelas cortas incluyen: