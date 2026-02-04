HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

El caballero de los Siete Reinos: por qué HBO adelantó el capítulo cuatro y a qué hora se estrenará

A través de sus redes sociales, HBO Latinoamérica anunció que, solo por esta semana, la precuela de 'Juego de tronos' adelantará el estreno de su cuarto episodio para no competir directamente con el Super Bowl.

La precuela de 'Juegos de tronos' adelanta su nuevo episodio Foto: Composición LR
La precuela de 'Juegos de tronos' adelanta su nuevo episodio Foto: Composición LR | HBO Max

HBO Max anunció que el capítulo 4 de 'El caballero de los siete reinos' se estrenará a nivel mundial el viernes 6 de febrero y no el domingo 8 de febrero, como se tenía previsto inicialmente. La modificación en el calendario de la precuela de 'Juegos de tronos' se debe a la celebración del Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial, que se llevará a cabo en la fecha original en que debía estrenarse el episodio.

Según reportes oficiales, la plataforma de streaming busca evitar que la audiencia tenga que elegir entre ver el partido o el nuevo capítulo de la serie de fantasía dramática creada por Ira Parker y George R.R. Martín, basada en los 'Cuentos de Dunk y Egg'. Aunque el capítulo cuatro se adelantará, su emisión lineal en HBO se mantiene para el domingo, tal como estaba previsto originalmente. 

HBO anuncia cambios en la programación de 'El caballero de los siete reinos'

HBO anuncia cambios en la programación de 'El caballero de los siete reinos'

PUEDES VER: Final explicado de El caballero de los siete reinos capítulo 3: ¿quién es realmente Egg?

¿Cómo quedó el calendario de 'El caballero de los siete reinos'?

Tras el adelanto del capítulo cuatro, la historia de Dunk y Egg se estrenará el viernes 6 de febrero. La serie volverá a su esquema original con el episodio 5 programado para el 15 de febrero y el sexto y el último de está temporada para el 22 de febrero.

¿Cuándo se estrena en Perú el capítulo 4 de 'El caballero de los siete reinos'?

HBO confirmó que el capítulo cuatro de 'El caballero de los siete reinos' llegará el viernes 6 de febrero en Perú. La fecha sustituye al estreno previsto para el domingo 8 de febrero, lo que implica un lanzamiento anticipado de dos días. 

¿A qué hora se estrenará el cuarto capítulo de 'El caballero de los siete reinos' en Perú, México y Colombia?

Aquí tienes todos los horarios por país para que puedas ver el capítulo 4 de la nueva historia de Westeros:

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 a.m. 
  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 a.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:00 a.m.

PUEDES VER: Todo lo que debes saber sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva apuesta de HBO Max por expandir el universo de 'Juego de tronos'

¿Por qué cambió la fecha de estreno del cuarto capítulo de 'El caballero de los siete reinos'?

La respuesta corta es por el Super Bowl, programado para el domingo 8 de febrero. HBO Max busca evitar competir por la atención del público y optó por adelantar el estreno de la serie para el viernes 6 de febrero. 

¿De qué tratará el cuarto capítulo de 'El caballero de los siete reinos'?

Según el teaser mostrado por HBO, Dunk encara a Egg por ocultar su verdadera identidad como Aegon Targaryen. Una escena marcada por la tensión y miradas incómodas. Además, nos muestra al pequeño Egg tratando de explicarle a Dunk que él nunca quiso mentir, a lo que el caballero errante le contesta "pero igual lo hiciste".

Este nuevo capítulo, además nos muestra una parte muy importante de la trama: Aerion Targaryen anuncia el Juicio de Siete, el cual no se había realizado durante casi 100 años, según los libros. Dunk debe encontrar a otros seis caballeros que peleen a  su lado. 

