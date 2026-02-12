HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro     
El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

Conoce dónde y a qué hora ver la nueva entrega de 'El caballero de los siete reinos', la historia que sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg.

Un gran personaje fallece en el cuarto capítulo de la precuela de 'Game of thrones' Foto: Composición LR | HBO Max

El capítulo 5 de 'El caballero de los Siete Reinos', serie basada en los relatos 'Tales of Dunk and Egg' de George R. R. Martin, se estrenará el domingo 15 de febrero a través de HBO Max y a la señal lineal de HBO. El nuevo episodio continuará la tradición de estreno dominical del universo de 'Game of Thrones', luego de que el capítulo 4 adelantara su emisión para evitar competir con la final del Super Bowl 2026.

PUEDES VER: Final explicado de El caballero de los siete reinos capítulo 3: ¿quién es realmente Egg?

¿Cuándo se estrena el capítulo 5 de 'El caballero de los Siete Reinos'?

El capítulo 5 de 'El caballero de los siete reinos' se estrenará el domingo 15 febrero de 2026 y pudo verse en exclusiva a través de HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. Para quienes tengan el servicio activo, el episodio se encontrará disponible desde las primeras horas del día en la sección de 'Recién añadidos' o 'Tendencias'.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de 'El caballero de los siete reinos'?

Estos son los horarios confirmados para el estreno del domingo 15 de febrero:

  • México, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 20:00 horas
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas
  • Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 22:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 23:00 horas

PUEDES VER: El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max: fecha y hora de estreno de cada capítulo

¿Dónde ver los capítulos de 'El caballero de los siete reinos'?

Todos los episodios están disponibles en HBO Max para toda Latinoamérica. La serie, ambientada décadas antes de los sucesos de 'Game of Thrones', sigue las aventuras de Dunk y Egg durante el dominio de la Casa Targaryen en Poniente.

¿Qué pasó en el capítulo 4 de 'El caballero de los siete reinos'?

El cuarto capítulo adaptó el legendario 'Juicio de los Siete', una antigua tradición que enfrenta a siete combatientes contra otros siete para resolver en duelo acusaciones graves. El conflicto surgió cuando el príncipe Aerion Targaryen agredió a la titiritera Tanselle y Ser Duncan el Alto intervino para defenderla. El príncipe Baelor Targaryen sorprendió al luchar del lado de Dunk.

Aunque Dunk logró limpiar su nombre y someter a Aerion, la batalla dejó profundas consecuencias políticas y emocionales dentro de la Casa Targaryen. El episodio alcanzó una calificación de 9.7 en IMDb, posicionándose entre los capítulos mejor valorados de las producciones de HBO del universo de 'Game of thrones'.

¿De qué tratará el capítulo 5 de 'El caballero de los Siete Reinos'?

El episodio 5, titulado 'En nombre de la madre', abordará las consecuencias inmediatas del 'Juicio de los Siete'. Además, profundizará en el vínculo entre Dunk y Egg, quien obtiene permiso para continuar como escudero. Lo que, a futuro, resultará en un punto clave para entender el ascenso de Aegon Targaryen y el legado moral que marcará su reinado.

