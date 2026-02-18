HOYSuscripcion LR Focus

Quentin Tarantino vuelve a los cines con montaje original de 'Kill Bill': más de 4 horas de película sin cortes ni censura

La visión original de Quentin Tarantino. 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', el montaje que el director concibió como una sola película, llegará a cines por tiempo limitado con escenas inéditas.

'Kill Bill', protagonizada por Uma Thurman, se estrenó en dos volúmenes: el primero en 2003 y el segundo en 2004.
'Kill Bill', protagonizada por Uma Thurman, se estrenó en dos volúmenes: el primero en 2003 y el segundo en 2004. | Foto: Miramax

El regreso de Quentin Tarantino a la cartelera mundial ha despertado gran expectativa entre los cinéfilos. Esta vez no se trata de un nuevo proyecto, sino del estreno de 'The Whole Bloody Affair', el montaje original de 'Kill Bill' que el director concibió como una sola obra y que ahora llega a las salas en funciones limitadas.

La propuesta permite ver la historia completa de Beatrix Kiddo, 'La Novia', tal como fue pensada, sin cortes ni censura, con escenas inéditas y un intermedio que marca el ritmo de la proyección.

La historia detrás de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'

La primera vez que el aclamado cineasta Quentin Tarantino mostró esta versión fue en el Festival de Cannes, donde se proyectó como una película única en 2006. Sin embargo, el estudio Miramax Films, vinculado estrechamente al productor Harvey Weinstein en ese momento, había optado por dividirla anteriormente en dos volúmenes para su estreno comercial en 2003 y 2004, buscando mayor rentabilidad y accesibilidad para el público. Esa decisión dejó fuera varias secuencias que el director consideraba esenciales para la narrativa.

Hoy, más de dos décadas después, 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' se presenta con una duración de 4 horas y 36 minutos, incluyendo un intermedio de quince minutos. El montaje recupera la visión inicial del cineasta y añade escenas extendidas que nunca llegaron a las salas, lo que convierte esta versión en un acontecimiento cultural para quienes siguen su obra.

¿Dónde ver 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair' en Perú?

En Lima y otras ciudades del país, la película estará disponible por tiempo limitado desde el jueves 19 de febrero de 2026 en cadenas como Cineplanet, que ofrecerá funciones subtituladas en formatos 2D Xtreme y 2D Regular en la mayoría de sus salas a nivel nacional. También se encontrará en Cinemark, con proyecciones en complejos como Jockey Plaza y Plaza Lima Sur, en 2D y XD + 2D.

La distribución, a cargo de Lionsgate, contempla funciones limitadas, por lo que se recomienda consultar la programación en las páginas web y aplicaciones de cada cadena. Los formatos premium, como XD y Xtreme, permiten vivir la experiencia con pantallas gigantes y sonido envolvente, lo que potencia aún más la intensidad de la propuesta.

'Kill Bill', protagonizada por Uma Thurman, se estrenó en dos volúmenes: el primero en 2003 y el segundo en 2004. Foto: Lionsgate

'Kill Bill', protagonizada por Uma Thurman, se estrenó en dos volúmenes: el primero en 2003 y el segundo en 2004. Foto: Lionsgate

¿Qué esperar de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'?

El montaje original de 'Kill Bill' no solo reúne los dos volúmenes en una sola proyección, sino que incorpora escenas extendidas y una secuencia de anime inédita que profundiza en la historia de los personajes. La violencia se muestra sin los filtros que se aplicaron en el estreno comercial, como el uso del blanco y negro en la masacre del club de Tokio, que ahora se exhibe en color.

Más allá de la acción, la propuesta permite apreciar la narrativa completa de Quentin Tarantino, que combina artes marciales, western y referencias al cine clásico en una epopeya de venganza. Para los seguidores del director, esta es la oportunidad de ver 'Kill Bill' tal como fue concebida originalmente, con todos los matices que lo convirtieron en un referente del cine contemporáneo, de la mano también de estrellas como la protagonista Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine, Daryl Hannah y Chiaki Kuriyama.

