Cine y series

El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max: fecha y hora de estreno de cada capítulo

El universo de Juego de Tronos suma una nueva historia en HBO Max. Te contamos cuándo se estrena cada episodio y qué debes saber sobre esta esperada serie.

El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max.
El Caballero de los Siete Reinos llega a HBO Max. | Composición LR / Google / D Vivo

El mundo creado por George R. R. Martin continúa expandiéndose con una nueva producción que promete conquistar a los seguidores de Poniente. El Caballero de los Siete Reinos ya se encuentra disponible en HBO Max para Estados Unidos y América Latina, mientras que en España llegó a la plataforma desde este lunes 19 de enero.

Esta serie se convierte en el segundo spin-off oficial de Juego de Tronos y propone una mirada distinta al universo de Canción de Hielo y Fuego. La historia se sitúa cien años antes de los hechos conocidos y adapta una de las novelas cortas más queridas del autor, alejándose del tono épico de La casa del dragón para apostar por una narrativa más íntima.

PUEDES VER: Golden Globes 2026: estos son los ganadores a lo mejor del cine y la televisión

lr.pe

El Caballero de los Siete Reinos: de qué trata la nueva serie de HBO Max

La trama se desarrolla en una etapa donde el linaje Targaryen aún gobierna el Trono de Hierro y el recuerdo de los dragones permanece latente. En ese contexto, dos personajes inesperados recorren Poniente en busca de su destino.

Ser Duncan el Alto, un caballero joven y valiente, viaja junto a su escudero Egg. Ambos enfrentan desafíos que pondrán a prueba su lealtad, honor y visión del mundo, en una época marcada por intrigas políticas y viejas heridas del reino.

El Caballero de los Siete Reinos: cuántos capítulos tiene y duración

La primera temporada cuenta con seis episodios. Cada entrega posee una duración aproximada de 35 minutos, lo que refuerza el ritmo ágil de la historia y facilita el seguimiento semanal.

HBO Max optó por un estreno escalonado, con nuevos capítulos cada lunes. La emisión se realiza desde las 03:00 horas de la madrugada en horario español, manteniendo la estrategia habitual de la plataforma.

El Caballero de los Siete Reinos: fechas de estreno de cada capítulo en HBO Max

A continuación, el calendario oficial de lanzamiento de los episodios:

  • Capítulo 1: lunes 19 de enero de 2026
  • Capítulo 2: lunes 26 de enero de 2026
  • Capítulo 3: lunes 2 de febrero de 2026
  • Capítulo 4: lunes 9 de febrero de 2026
  • Capítulo 5: lunes 16 de febrero de 2026
  • Capítulo 6: lunes 23 de febrero de 2026

El episodio final se estrenará el lunes 23 de febrero de 2026. Además, la serie ya aseguró una segunda temporada, confirmada incluso antes del debut de la primera.

PUEDES VER: 'El y Ella' en Netflix: De qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene y final explicado

lr.pe

El universo de Juego de Tronos seguirá creciendo en HBO Max

El Caballero de los Siete Reinos no será la única apuesta de HBO Max para los fanáticos de Poniente este año. La plataforma también tiene previsto el estreno de la tercera temporada de La casa del dragón durante el verano.

Con estas producciones, la franquicia reafirma su peso en la televisión actual y consolida su estrategia de expandir historias desde distintos puntos del vasto mapa de Westeros.

