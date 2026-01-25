El 18 de enero se estrenó a nivel mundial ‘El caballero de los siete reinos’, la nueva producción de HBO Max que busca ampliar el universo de ‘Game of Thrones’. La serie está basada en las novelas cortas ‘Tales of Dunk and Egg’, escritas por George R. R. Martin, y se sitúa en el continente de Poniente durante una época en la que la Casa Targaryen aún gobernaba los Siete Reinos.

'El caballero de los siete reinos' capítulos 2, 3 y 4: ¿dónde ver?

Todos los episodios de 'El caballero de los siete reinos' estarán disponibles en la plataforma de streaming HBO Max. La disponibilidad de los nuevos episodios varía según la zona horaria de cada país; no obstante, suelen aparecer en las secciones “Recién añadidos” o "Nuevos lanzamientos".

En algunos casos, los capítulos se incorporan al catálogo dentro de las 24 horas posteriores a su emisión televisiva. En Perú, el catálogo de HBO Max está disponible para los clientes de Claro y Movistar, siempre que cuenten con una suscripción activa y realicen el pago correspondiente.

Una nueva historia en Westeros

A diferencia de las luchas entre casas Stark, Lannister o Targaryen, la historia pone el foco en cómo los habitantes de Poniente sufren las consecuencias de los conflictos de la nobleza. La serie, escrita y producida por Ryan Condal, está protagonizada por Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero Egg (Dexter Sol Ansell), quien esconde un importante secreto: en realidad es el príncipe Aegon V Targaryen.

¿De qué trata 'El caballero de los siete reinos'?

La trama se basa específicamente en la novela corta 'The Hedge Knight'. Dunk es un huérfano de Desembarco del Rey que, tras la muerte de su mentor, Ser Arlan de Pennytree, es nombrado caballero en su lecho de muerte pese a su origen humilde. Con la armadura y los caballos heredados, decide viajar al torneo de Ashford, donde conoce a Egg, un niño decidido a convertirse en su escudero para huir de su familia.

Ambos se verán envueltos en conflictos con el príncipe Aerion Brightflame Targaryen, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su valentía, lealtad y sentido del honor, en una historia más cercana y humana dentro del vasto mundo de Westeros.

¿Cuántos episodios tiene 'El caballero de los siete reinos'?

La primera temporada está compuesta por seis episodios, estrenados semanalmente cada domingo a través de HBO Max. El primer capítulo se lanzó el 18 de enero y los siguientes se emiten el 25 de enero, 1, 8, 15 y 22 de febrero. Cada episodio tiene una duración de menos de una hora.

Fechas de estreno de los capítulos 2, 3 y 4

Capítulo 2: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Capítulo 3: lunes 2 de febrero de 2026

lunes 2 de febrero de 2026 Capítulo 4: lunes 9 de febrero de 2026

Horarios de estreno por país:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p. m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10:00 p. m.

España: 3:00 a. m. (hora peninsular)

¿Cómo acceder a HBO Max para ver la serie?

Para ver 'El caballero de los siete reinos':