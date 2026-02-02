El domingo 1 de febrero se estrenó el tercer episodio de 'El Caballero de los siete reinos', precuela de 'Juego de tronos', e introdujo uno de los giros narrativos más importantes de toda la temporada. Advertencia: este artículo incluye un gran spoiler para quienes aún no han visto el capítulo 3 o no han leído 'Los Cuentos de Dunk y Egg'. Los primeros minutos del nuevo capítulo nos preparan para el Torneo de Vado Ceniza.

A lo largo del episodio, la serie - creada por Ira Parker y George R. R. Marín - profundiza en la relación entre Duncan el Alto y Egg, quien empieza a cumplir labores propias de un escudero. El capítulo nos muestra a un Dunk que no comprende cómo algunos caballeros (específicamente Aerion Targaryen) pueden matar animales por placer. Asimismo, la serie también introduce a una adivina que anticipa el triste final de los protagonistas.

¿Quién es realmente Egg en 'El caballero de los siete reinos'?

Es el pequeño Egg quien le explica a Dunk que no podrá participar en el primer día del torneo, ya que este está reservado a los caballeros de alta cuna. Asimismo, vemos cómo Plummer, el mayordomo de la casa Ashford, intenta sobornar a Dunk para arreglar una derrota y ganar dinero en apuestas, propuesta que el protagonista rechaza por orgullo. Para quienes han leído los libros, está jugarreta no es necesaria, ya que Trueno es un corcel experimentado.

El tercer episodio revela el mayor spoiler de la temporada: Egg no es un niño cualquiera. En realidad, se trata de Aegon Targaryen, el hijo menor del príncipe Maekar Targaryen, cuarto hijo del rey Daeron II Targaryen. Debido a que su padre no es un príncipe heredero, Egg no fue educado como parte de la línea de sucesión al trono y, además, pasó gran parte de su vida ignorado por su familia.

El capítulo también explica por qué se afeitó la cabeza y cambió su nombre: busca ocultar su identidad y evitar parecerse físicamente a su sádico hermano. "Ratita insolente. ¿Qué te has hecho en el cabello?" —"Me lo corté, hermano. No quería parecerme a ti"—, finaliza el tercer episodio.

Aerion Targaryen y la violencia que marca el tercer capítulo de 'El caballero de los siete reinos'

La tensión alcanza su punto máximo con Aerion Targaryen, quien, tras perder, muestra una crueldad extrema al utilizar su lanza para matar al caballo de su oponente, un acto considerado una grave falta de honor y por la que los presentes le avientan piedras. Más adelante, comete un segundo acto violento al atacar a Tanselle, la titiritera, ofendido porque la obra muestra la muerte de un dragón, símbolo sagrado para los Targaryen; procede a quitarle dos dedos a la mujer de la que está enamorado Dunk.

Egg corre a buscar a Dunk, quien, al ver a la mujer herida, golpea a Aerion cegado por la ira. Cuando los guardias del príncipe someten a Dunk y Aerion amenaza con romperle los dientes, el pequeño escudero revela su verdadera identidad: es el príncipe Aegon Targaryen.

La profecía que anticipa el destino de Egg en 'El caballero de los siete reinos'

El episodio también revela una profecía inquietante: la adivina predice que Egg será rey y morirá entre cenizas, mientras su familia celebrará ese trágico destino. Aunque Dunk opta por reír, el presagio cobra un peso especial tras revelarse la verdadera identidad del pequeño escudero.

Este anuncio no solo expone el secreto que Egg ha intentado ocultar, sino que prepara el camino para un futuro juicio de los siete, conflicto que enfrentará directamente a Dunk con la Casa Targaryen y marcará el tono oscuro del resto de la temporada.