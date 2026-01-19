HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde ver el capítulo 1 de 'El caballero de los siete reinos' online y gratis?

'El caballero de los siete reinos', precuela de 'El juego de Tronos' se estrenó con gran aceptación por el público. Descubre cómo ver esta impactante serie de manera gratuita y online.

El universo de 'El juego de tronos' se expande en HBO Max. Foto: Captura YouTube

El universo de 'Game of Thrones' vuelve a expandirse con una nueva producción que promete conquistar tanto a los fanáticos de la saga como a nuevos espectadores. Basada en las novelas cortas 'Tales of Dunk and Egg' de George R. R. Martin, la serie 'El caballero de los siete reinos' narra las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, en una época donde los Targaryen aún dominaban los Siete Reinos. Esta historia se sitúa cien años antes de los sucesos vistos en la serie original, ofreciendo una mirada más íntima y caballeresca del mundo de Poniente.

El primer episodio de esta esperada producción se estrenó el domingo 18 de enero de 2026 y estará disponible exclusivamente a través de HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. También podrá verse por televisión en el canal HBO y en los servicios de DIRECTV y DGO, según la disponibilidad regional.

PUEDES VER: Euphoria: fecha de estreno, reparto, de que tratará la tercera temporada de la serie estrella de HBO

lr.pe

'El caballero de los siete reinos' capítulo 1: ¿dónde ver?

El estreno del capítulo 1 de 'El caballero de los siete reinos' se dio el domingo 18 de enero de 2026 y pudo verse en exclusiva a través de HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. Para quienes tengan el servicio activo, el episodio se encontró disponible desde las primeras horas del día en la sección de 'Recién añadidos' o 'Tendencias'.

Además, la transmisión también se realizó por el canal HBO en televisión paga y en DIRECTV (canal 524 / 1524 HD), así como en DGO, su plataforma digital. En países donde HBO Max está disponible, basta con tener la aplicación actualizada y una suscripción vigente para acceder al contenido.

A continuación, los horarios de estreno en distintos países:

  • México: 7:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia: 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay: 10:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del lunes 19 de enero (hora peninsular)

Para buscar el contenido dentro de la plataforma, se recomienda utilizar los títulos 'El caballero de los siete reinos' o su versión en inglés, 'A Knight of the Seven Kingdoms'. Una vez dentro del episodio, el usuario podrá configurar el idioma en inglés original o elegir el doblaje al español.

PUEDES VER: 'The Pitt', capítulo 2: a qué hora se estrena y dónde ver el drama médico en español latino

lr.pe

Lista del estreno de los capítulos de 'El caballero de los siete reinos'

La serie está compuesta por seis episodios que se lanzarán de manera semanal. Aquí el calendario oficial de estreno en HBO Max:

  • Episodio 1: 18 de enero de 2026
  • Episodio 2: 25 de enero de 2026
  • Episodio 3: 1 de febrero de 2026
  • Episodio 4: 8 de febrero de 2026
  • Episodio 5: 15 de febrero de 2026
  • Episodio 6 (final de temporada): 22 de febrero de 2026

'El caballero de los siete reinos' es una de las apuestas más ambiciosas de HBO para este 2026. Su historia gira en torno a Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, en un periodo de paz frágil en los Siete Reinos, con referencias directas a los Targaryen y a conflictos que más tarde forjarán los eventos de la saga principal.

